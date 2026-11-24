El director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, ha presentado esta convocatoria junto a Luis Ruiz, responsable de Instituciones en La Rioja de Caja Rural de Navarra, entidad colaboradora del programa. - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de Fundación Rioja Deporte y con la colaboración de Caja Rural de Navarra, pone en marcha una nueva edición del proyecto de distinción 'Centro Educativo Deportivo' (C.E.D.) para el curso 2026-2027. La iniciativa tiene como objetivo reconocer e impulsar el trabajo de los centros escolares en la promoción de la actividad física, el deporte y los hábitos saludables entre el alumnado.

El director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, ha presentado esta convocatoria junto a Luis Ruiz, responsable de Instituciones en La Rioja de Caja Rural de Navarra, entidad colaboradora del programa.

Azcona ha destacado que esta iniciativa permite "reconocer e impulsar el trabajo que realizan los centros escolares en la promoción de la actividad física, el deporte y los hábitos saludables entre el alumnado", así como poner en valor a los colegios que integran la práctica deportiva en su proyecto educativo.

"El deporte es una magnífica herramienta educativa y por eso creemos que merece la pena apoyar a los colegios que hacen de estos valores una parte esencial de su proyecto educativo", ha señalado Ruiz, quien ha subrayado el orgullo de Caja Rural de Navarra por participar en una iniciativa que reconoce el trabajo de los centros riojanos y contribuye a extender los hábitos saludables entre los jóvenes.

La convocatoria está dirigida a todos los centros educativos de La Rioja que impartan Educación Primaria, independientemente de que también ofrezcan otras enseñanzas.

La valoración tendrá en cuenta tanto la planificación deportiva de cada centro como las actividades que desarrolla para facilitar la práctica física dentro y fuera del horario escolar, así como la implicación de toda la comunidad educativa.

Cinco ámbitos para valorar la promoción deportiva El proceso de evaluación contempla cinco grandes criterios, con una puntuación máxima de 100 puntos.

Se analizará la importancia que cada centro concede al deporte y a la Educación Física, con aspectos como la elaboración de un Proyecto Deportivo de Centro, la inclusión de distintas modalidades deportivas en las programaciones de aula, la existencia de un dinamizador deportivo y la disponibilidad de espacios informativos específicos.

También se valorará el fomento de los hábitos deportivos mediante actividades extraescolares y escolares, actuaciones formativas relacionadas con el ejercicio físico y el deporte, e iniciativas que acerquen al alumnado a la práctica deportiva de personas con diversidad funcional.

La evaluación tendrá en cuenta, además, los acuerdos de colaboración suscritos con clubes, federaciones y otras entidades deportivas, así como el grado de implicación de los propios alumnos en la práctica habitual de actividad física.

Para este último apartado, se considerará hábito saludable realizar ejercicio físico o deporte al menos tres veces por semana, durante un mínimo de 30 minutos en cada sesión.

HASTA 15 CENTROS PODRÁN OBTENER LA DISTINCIÓN

La convocatoria contempla un máximo de 15 distinciones 'Centro Educativo Deportivo 2026-2027', siempre que los centros alcancen una puntuación mínima de 60 puntos.

Diez corresponderán a centros públicos, tres a centros privados concertados y las dos restantes a los centros que obtengan las mejores puntuaciones entre los que no hayan resultado seleccionados en esos dos grupos.

Los centros distinguidos recibirán una placa acreditativa y un premio económico de 1.000 euros, que deberán destinar a materia deportiva.

Asimismo, aquellos centros que participen y presenten correctamente la documentación justificativa, alcancen al menos 40 puntos y no obtengan la distinción recibirán 200 euros para invertir en actividades deportivas.

En la pasada edición participaron 32 centros educativos, una cifra que refleja la implicación de los colegios riojanos en esta iniciativa.

Azcona ha expresado su deseo de que la nueva convocatoria vuelva a contar con una respuesta similar.

El programa ofrece también a los centros participantes la posibilidad de organizar charlas del médico deportivo del Centro de Tecnificación Deportiva Adarraga y visitas de deportistas becados por Fundación Rioja Deporte.

Asimismo, podrán solicitar visitas al Palacio de los Deportes para conocer los entrenamientos de los equipos que desarrollan allí su actividad.

Plazos de inscripción y presentación de documentación Los centros interesados podrán presentar telemáticamente la hoja de inscripción hasta el 18 de diciembre de 2026, de acuerdo con el modelo disponible en la página web de Fundación Rioja Deporte (riojadeporte.larioja.org).

También podrán acceder a la convocatoria a través de la web de la Dirección General de Deporte (larioja.org/deporte).

El Proyecto Deportivo de Centro deberá presentarse antes del 12 de marzo de 2027.

El plazo para entregar el conjunto de la documentación justificativa de las actividades y actuaciones desarrolladas durante el curso finalizará el 18 de junio de 2027.

Una comisión de valoración analizará las candidaturas y asignará las puntuaciones correspondientes.

La entrega de las distinciones y los reconocimientos económicos está prevista para los meses de octubre o noviembre de 2027.

Ruiz ha reafirmado la voluntad de Caja Rural de Navarra de seguir colaborando con Fundación Rioja Deporte y el Gobierno de La Rioja en iniciativas que faciliten el acceso al deporte: "Si impulsamos el deporte desde la base, también estamos impulsando una sociedad más saludable, más inclusiva y con más oportunidades para todos".