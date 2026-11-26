LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en La Rioja ha celebrado esta tarde su acto de reconocimiento a las empresas colaboradoras con el Plan de Empleo, un encuentro con el que la organización humanitaria quiere agradecer al tejido empresarial su implicación en la formación y la inserción laboral de las personas que encuentran mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo.

En esta edición, Cruz Roja ha reconocido a siete empresas de diferentes sectores de actividad: Toybe Global Packaging, Urbaser, Electrofluidos, Cocinados Gran Vía 2, Conforama, Lacera Servicios y Mantenimiento y JMC Interiorismo, por su especial compromiso con la igualdad de oportunidades y la inclusión sociolaboral.

El acto ha contado con la presencia del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán; la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz; la concejala de Políticas de Familia, Sociales y Discapacidad del Ayuntamiento de Logroño, Patricia Sáinz; la directora general de Empleo del Gobierno de La Rioja, Cristina Salinas; el director del Instituto Riojano de la Juventud, Juan Diego Alcaide, y el vicepresidente primero de la Federación de Empresas de La Rioja, Carlos del Rey.

Durante su intervención, la presidenta de Cruz Roja en La Rioja ha destacado el valor del empleo como herramienta de inclusión social: "El empleo es mucho más que una fuente de ingresos. Aporta autonomía, seguridad, relaciones y posibilidades de construir un proyecto de vida".

La colaboración de las empresas con el Plan de Empleo se materializa de muy diversas formas: la acogida de alumnado en prácticas, la participación en acciones formativas, las visitas a centros de trabajo, la gestión de ofertas de empleo y la contratación de personas participantes en los itinerarios de inserción laboral.

Esta implicación permite acercar la formación a las necesidades reales del mercado de trabajo, al tiempo que facilita a las empresas el acceso a nuevos perfiles profesionales y contribuye a construir un entorno laboral más diverso e inclusivo.

250 PERSONAS HAN ENCONTRADO EMPLEO EN LO QUE VA DE AÑO

En lo que va de 2026, más de 2.100 personas han acudido a los servicios de empleo de Cruz Roja en La Rioja. De ellas, 250 han conseguido un trabajo gracias a la colaboración de más de 170 empresas.

Estos resultados dan continuidad a una trayectoria de más de dos décadas de trabajo por la inclusión laboral. En 2025, coincidiendo con el 25 aniversario del Plan de Empleo de Cruz Roja, la organización dio a conocer los resultados acumulados en La Rioja: 18.000 personas acompañadas, más de 7.000 formadas, cerca de 4.000 contratadas y más de 1.600 empresas colaboradoras.

El Plan de Empleo de Cruz Roja trabaja tanto con las personas, a través de itinerarios personalizados de orientación, formación, intermediación laboral y seguimiento, como con las empresas, identificando sus necesidades y facilitando el acceso a profesionales con las competencias que demanda el mercado laboral.

"Ninguna cifra explica por sí sola lo que significa conseguir un primer contrato, volver al empleo después de años de desempleo o encontrar una empresa que confía en tus capacidades", ha señalado Diego Alonso, responsable del área de Empleo de Cruz Roja en La Rioja.

Esta labor cuenta con el apoyo del Fondo Social Europeo, el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño, entre otras instituciones colaboradoras.

CONTRATAR SIN PREJUICIOS, APOSTAR POR EL TALENTO

Durante el encuentro se ha proyectado también un vídeo de la campaña "Contrata SIN" de Cruz Roja, una iniciativa de sensibilización dirigida al tejido empresarial que promueve la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y busca combatir los prejuicios y estereotipos que pueden condicionar los procesos de selección.

La edad, el género o el origen siguen siendo, en ocasiones, barreras para acceder al mercado laboral. Frente a ello, Cruz Roja invita a las empresas a poner el foco en las capacidades, las competencias y el talento de las personas.

Con este acto, la organización quiere visibilizar las buenas prácticas empresariales, agradecer el compromiso de todas las entidades que colaboran con su Plan de Empleo y animar a nuevas empresas a sumarse a esta red de colaboración.

EMPRESAS RECONOCIDAS EN ESTA EDICIÓN

Toybe Global Packaging, por su apoyo a la financiación de itinerarios de inserción laboral dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad y su implicación en la formación práctica de participantes.

Urbaser, por su colaboración en la mejora de la empleabilidad, la gestión de ofertas de empleo y su participación activa en espacios de diálogo.

Electrofluidos, por su compromiso con la formación práctica y la posterior contratación de participantes.

Cocinados Gran Vía 2, por facilitar la adquisición de experiencia profesional en el ámbito de la hostelería y favorecer la inserción laboral.

Conforama, por su colaboración en la formación práctica y la contratación de personas participantes del Plan de Empleo.

Lacera Servicios y Mantenimiento, por su implicación en la formación y la incorporación laboral de participantes en el sector de la limpieza.

JMC Interiorismo, por su participación activa en las iniciativas del Plan de Empleo, la difusión de oportunidades laborales y la contratación de participantes.

Con este reconocimiento, Cruz Roja quiere agradecer el compromiso del conjunto de las empresas colaboradoras con su Plan de Empleo y animar a otras a sumarse a esta red de alianzas que contribuye a generar oportunidades laborales y a construir una sociedad más inclusiva.