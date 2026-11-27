Archivo - El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, en el pleno del Ayuntamiento - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha asegurado este viernes que la ciudad "está mejor que en junio de 2023" y ha defendido el proyecto de presupuestos municipales para 2027 como "una herramienta que va a ser útil a la Corporación que los logroñeses elijan" en las elecciones locales de mayo del próximo año, "gobierne quien gobierne".

Así lo ha dicho el primer edil logroñés durante la intervención con la que ha cerrado el pleno extraordinario celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de la capital riojana, en el que, como el único voto favorable del Grupo Municipal Popular, se han aprobado las cuentas del año que viene, que ascenderán a 210 millones de euros, un 6,46% más.

Escobar ha comenzado precisamente su discurso apuntado que "son los últimos presupuestos de esta Legislatura", para, acto seguido, "y sin entrar en disquisiciones de las cifras", ha querido agradecer primero su trabajo a toda el área presupuestaria, con especial recuerdo para el interventor.

Pero, sobre todo, el regidor municipal ha mostrado su agradecimiento a los portavoces de todos los Grupos Municipales, "porque, en medio de unas elecciones nacionales, somos capaces de mantener la sonrisa y el buen tono, dentro de nuestras discrepancias". Algo, ha asegurado, "muy logroñés, y de lo que tenemos que sentirnos muy orgullosos". "Somos capaces hasta de jugar al futbito juntos", ha contado como anécdota.

Pasando a las cuentas, Escobar ha incidido en que "son 210 millones que suponen aplicar el realismo a lo cotidiano, la ambición a la ciudad, la exigencia en el servicio público y un fuerte compromiso en lo social", a lo que ha unido que "afianzan Logroño como una ciudad más inclusiva, más saludable y más dinámica".

Son, ha dicho además, "coherentes con un proyecto y un programa de Gobierno", con una "previsibilidad que es una buena credencial política". Ha lamentado, eso sí, la aprobación de las cuentas con el único voto del PP, ante lo que ha llamado a todos "a hacerse dos preguntas, más allá de la votación y encarando 2027".

Dos cuestiones que ha resumido en "¿la ciudad está mejor que en junio de 2023?" y "¿estos presupuestos van a ser útiles a la Corporación que los logroñeses elijan?". Preguntas a las que el alcalde ha contestado que "rotundamente, sí a ambas". "La ciudad -ha asegurado- está mejor que cuando llegamos, y estos presupuestos, gobierne quien gobierne, van a ser un buen instrumento".

Para Escobar, esto es así porque "hay un bloque de servicios públicos, unidos a la gestión municipal, a lo más cotidiano y que no admite muchas trifulcas políticas, que es lo que hace que la ciudad funcione".

Y, en este ámbito, ha citado ejemplos como un nuevo contrato de jardinería, la mejora en las partidas para limpieza o autobuses "con la remodelación del entorno de la estación en puertas", seguridad o la misma incidencia "en arreglar tuberías que en solucionar problemas históricos", como los barrancos de Oión y Horcajo. "Eso es hacer que la ciudad funcione", ha reseñado.

Se ha referido también al ámbito social, "en el que nos empeñamos en abrir diferencias entre modelos", pero que, en sus palabras, "con estas cuentas se introduce una manera de entender la política social desideologizada, trabajando en la parte preventiva con soluciones técnicas que dan mejor salida a las nuevas necesidades".

Especia referencia ha tenido el primer edil logroñés a la vivienda, con la previsión de 6.400 pisos, "1.700 de ellos VPO" previstos con el plan de vivienda "sin perder de vista tampoco otras necesidad de los más vulnerables". "Y -ha pedido Escobar- aunque no estemos de acuerdo, concédasenos al menos la generosidad de reconocer que estamos trabajando".

Respecto al impulso económico, ha señalado que "el empleo no lo creamos los políticos", pero sí ha apuntado al "efecto multiplicador" de las medidas en este sentido, con actuaciones, ha recordado, en comercio, suelo industrial o, muy concretamente, en la Plaza de Abastos, además de "con proyecto de inversión en los que somos ambiciosos", como las Cien Tiendas o San Antón.

"Por eso -ha concluido- pedimos la confianza de los logroñeses, para seguir transformando la ciudad". Con "buena gestión" que ha ejemplificado en la reducción de la presión fiscal "en todo el mandato", y con "un compromiso social produndamente ambicioso, marca de la casa y orgullo de la ciudad".