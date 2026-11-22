LOGROÑO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La gran acogida cosechada durante las pasadas fiestas de San Mateo ha animado a los organizadores de 'El Bola Bola de la Bárbara' a dar un paso más y trasladar esta popular propuesta de entretenimiento, presentada por Bárbara Reina de la Pantaloneta, a la Navidad logroñesa. Por primera vez, el espectáculo celebrará una edición especial navideña, convirtiéndose en una nueva cita festiva en el calendario navideño de la ciudad.

La convocatoria tendrá lugar el próximo miércoles 23 de diciembre, a las 20,00 horas, en el Auditorio Municipal de Logroño, con una propuesta que pretende convertir la antesala de la Nochebuena en una auténtica celebración colectiva, cargada de humor, diversión, participación y ambiente festivo.

La buena respuesta del público durante San Mateo ha demostrado el atractivo de un formato que combina entretenimiento, interacción y espectáculo, con la participación de la Bárbara como gran protagonista.

Una fórmula que ahora se reinventa con una ambientación navideña y nuevos alicientes para sorprender a los asistentes.

Esta primera edición navideña llegará cargada de premios y regalos, muchos de ellos pensados para convertirse en protagonistas de una noche muy especial. Además, el espectáculo contará con un artista invitado sorpresa, que pondrá un ingrediente adicional a una convocatoria que promete diversión y mucho baile.

El objetivo es trasladar a las fechas navideñas el espíritu festivo y participativo que convirtió la cita de San Mateo en un éxito, ofreciendo al público una alternativa diferente para disfrutar de la Navidad en Logroño.

Una propuesta que va más allá del espectáculo convencional para convertirse en una gran fiesta en la que la diversión y la participación del público serán protagonistas.

La organización invita a logroñeses y visitantes a reservarse esta fecha y prepararse para vivir una noche diferente, con muchos regalos, sorpresas y ganas de celebrar.

Las entradas, que incluyen un cartón para poder participar, tienen un precio de 12euro y ya están disponibles en la plataforma www.enterticket.es. El evento está dirigido a mayores de 16 años.