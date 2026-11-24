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LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, ha informado de la aprobación de la licitación del proyecto de adecuación y mejora del equipamiento vial de un total de 151 carreteras autonómicas, que cuenta con una inversión de 2.641.426,33 euros.

Esta intervención permitirá renovar y adaptar distintos elementos de la infraestructura viaria para reforzar su funcionalidad, mejorar las condiciones de visibilidad y garantizar la seguridad vial.

Los trabajos, que contarán con un plazo de ejecución de 18 meses, se centrarán en tres ámbitos.

El primero de ellos será la adecuación de los reductores de velocidad existentes a la normativa vigente, retirando aquellos dispositivos que no resulten compatibles con las características de la carretera o presenten deficiencias geométricas.

Estas actuaciones incluirán el fresado y la reposición del firme para asegurar su correcta configuración.

La segunda línea de intervención consistirá en instalar y ampliar sistemas inteligentes de detección y aviso de fauna cinegética en puntos de la red regional con una elevada concentración de accidentes causados por la presencia de animales en la calzada.

Estos dispositivos permitirán advertir a los conductores de su posible irrupción y mejorar la seguridad en los tramos afectados.

Asimismo, el proyecto contempla la renovación de la señalización horizontal en aquellas carreteras donde las marcas viales han perdido eficacia debido al desgaste derivado del tráfico y de las condiciones meteorológicas.

De este modo, se actuará sobre líneas de eje y borde de calzada, cebreados, símbolos, flechas de selección de carril y pasos peatonales, entre otros elementos, para recuperar sus condiciones de visibilidad, retrorreflectancia y capacidad de guiado.