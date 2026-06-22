Los grupos 'Funambulista' y 'La Guardia', protagonizan los conciertos de las fiestas patronales de agosto de Calahorra

Los grupos 'Funambulista' y 'La Guardia', protagonizan los conciertos de las fiestas patronales de agosto 2026 - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Festejos, Raquel Moral, ha desvelado, esta mañana, el nombre de los principales grupos musicales que actuarán en las fiestas patronales en honor a San Emeterio y San Celedonio, que Calahorra celebrará del 25 al 31 de agosto. El viernes 28 de agosto el aparcamiento de la Catedral será el escenario del concierto que ofrecerá 'Funambulista', el grupo de música liderado por el cantante y compositor Diego Cantero.

El reconocido músico murciano llegará a Calahorra, dentro de su gira 180º, para interpretar sus nuevas canciones y grandes éxitos como 'Me gusta la vida'; 'Amor, amor, amor'; 'Ya verás' y 'Éramos reyes', entre otros muchos temas. Sus letras muy cuidadas y cargadas de emoción conectan fácilmente con el público.

Diego Cantero, además de cantar en 'Funambulista', compone canciones para otros grandes artistas españoles como Malú y Sergio Dalma y ha colaborado con Pablo Alborán, Dani Martín, etc. Los asistentes disfrutarán de la mejor música en un entorno único, en el que también se celebran los festivales Gran Reserva y Holika. La cercanía del grupo y la energía que transmiten convierten sus directos en una gran fiesta. Antes de esta actuación musical, el Ayuntamiento de Calahorra programará el show 'Noche de fiesta' con 150 drones que podrán contemplarse desde el parque del Cidacos y el entorno de la Catedral.

Al día siguiente, el sábado 29 de agosto, la plaza del Raso acogerá el concierto de la banda de rock granadina 'La Guardia'. Nació en la primera mitad de los años 80 y fue uno de los grupos del pop-rock de España más famosos de los años 80 y 90. Con sus míticas canciones 'Mil calles llevan hacia ti', 'Cuando brillen el sol', 'La carretera', 'Vámonos', 'Blues de la nacional' y 'Dónde nace el río' harán disfrutar al público de una gran velada musical. Además, el sábado también actuará Carlos Moreno 'El Pulpo' antes y después de La Guardia.

El periodista radiofónico de la Cope, presentador del programa 'Poniendo las calles' y reconocido dj amenizará la noche del sábado festivo con su sesión de música. 'Funambulista', 'La Guardia' y 'El Pulpo' no serán las únicas citas musicales de las próximas fiestas patronales de verano, pero sí las principales. Las tres actuaciones serán gratuitas.