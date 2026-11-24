Archivo - Imagen de archivo de nieve en la Ibérica riojana. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ibérica riojana entrará este miércoles en situación de riesgo amarillo por nevadas, que podrán caer a partir de los 900 metros, según el aviso lanzado desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), de acuerdo con el "Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)".

En concreto, la acumulación de nieve en 24 horas podrá alcanzar los 5 centímetros en la zona de la Ibérica riojana, una situación que se podrá dar entre las 00 y las 14 horas de este miércoles, 25 de noviembre de 2026, con una probabilidad entre un 40 y un 70 por ciento de que ocurran estos fenómenos.

Desde la Aemet se especifica que "la cota de nieve se situará entre 900 y 1.000 metros, con acumulaciones de esos 5 centímetros por encima de 1.200 metros, pudiendo ser mayores a cotas más altas".