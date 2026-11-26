Nájera inaugura los XXIII Encuentros Internacionales del Medievo, dedicados a la Iglesia social en la ciudad medieval - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Monasterio de Santa María la Real, sede de la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera, acoge hoy y mañana, 26 y 27 de noviembre, los XXIII Encuentros Internacionales del Medievo, que en esta edición reúnen a especialistas de universidades españolas y extranjeras en torno al tema 'La Iglesia social en la ciudad medieval: laicos, clérigos y comunidad'.

El acto inaugural ha contado este jueves con la presencia del gerente del Instituto de Estudios Riojanos (IER), Óscar Robres; del alcalde de Nájera, Jorge Salaverri, y del director de los Encuentros, Jesús Ángel Solórzano.

En su intervención, el gerente del IER ha subrayado la idoneidad del escenario. "Hablar de laicos, clérigos y comunidad entre estos muros es hablar de nuestra propia historia", ha señalado, en referencia a un monasterio fundado en 1052 por García Sánchez III, panteón de los reyes de Pamplona y vinculado desde 1079 a la red cluniacense.

Asimismo, ha invitado a los participantes a visitar los monasterios de Suso y Yuso, en San Millán de la Cogolla, y la exposición 'AutorIA. La Rioja, tierra del español', que el Gobierno de La Rioja organiza en el Monasterio de Yuso hasta el 10 de enero de 2027.

UN PROGRAMA INTERNACIONAL

La conferencia inaugural corre a cargo de Gregoria Cavero Domínguez (Universidad de León), que aborda la hospitalidad, la beneficencia y las redes asistenciales.

El programa se articula en tres sesiones -'Culturas religiosas, memoria y construcción comunitaria'; 'Instituciones eclesiásticas, orden social y vida urbana', y 'Poder eclesiástico, patronazgo y culturas documentales'- e incluye la conferencia plenaria de Rogelio Pérez Bustamante y González de La Vega (Universidad Rey Juan Carlos) sobre el estatuto privilegiado del clero en la España medieval.

Intervienen investigadores de centros como el Institute for Literature and Arts de Belgrado, la Scuola Storica di Studi Medievali de Roma, el University Centre of Nour El Bachir y las universidades de Barcelona, Islas Baleares, Jaume I, Sevilla, Pablo de Olavide, Zaragoza, San Pablo CEU y Cantabria, entre otras.

Entre las ponencias figura un estudio dedicado a las redes laicas en torno a Santa María la Real de Nájera entre 1052 y 1230. Los Encuentros concluirán mañana con una sesión de conclusiones y el acto de clausura, y en ellos se otorgará el Premio Internacional de Historia Medieval 'Civitas Naiarensis' a la mejor comunicación.

PRESENTACIÓN DE 'LA CIUDAD MEDIEVAL EN CONFLICTO'.

Durante el acto se ha presentado el volumen 'La ciudad medieval en conflicto: violencia y agencia social desde la perspectiva microglobal', publicado por el IER y coordinado por Jesús Ángel Solórzano, Marcelo Pereira e Iñaki Bazán.

La obra reúne once investigaciones que, desde la microhistoria global, interpretan las ciudades medievales como nodos conectados en circuitos más amplios de circulación de personas, bienes, ideas y formas de autoridad.

El libro se organiza en dos secciones. La primera, 'Delincuencia y justicia en la ciudad medieval global', analiza la violencia física, de género e institucional y sus respuestas judiciales, con estudios sobre la violencia marítima en el Atlántico o la criminalidad en la China medieval ante las incursiones japonesas.

La segunda, 'Dinámicas sociales, género y poder en la ciudad medieval global', aborda la esclavitud urbana en Castilla, el trabajo femenino en Cantabria, los conflictos políticos en villas portuarias y las representaciones literarias del espacio urbano, e incorpora una reflexión historiográfica sobre la Reconquista desde la historia global.

Su amplitud geográfica -de la Península Ibérica al Atlántico norte, el Mediterráneo, la costa africana y el litoral sudeste de China- permite replantear los límites tradicionales de la historiografía urbana medieval.

"Gracias a la publicación de las actas, lo que aquí se expone y se discute llega a investigadores y bibliotecas de todo el mundo y sitúa a La Rioja en el mapa de la historiografía medieval internacional", ha destacado el gerente del IER.

El volumen (978-84-9960-190-8) se encuentra ya a la venta en la librería del IER al precio de 12 euros y en la librería online (www.libreriaier.larioja.org).

Los Encuentros Internacionales del Medievo están financiados por la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja y cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Nájera, la Universidad de Cantabria, la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera y el Instituto de Estudios Riojanos, entre otras instituciones.