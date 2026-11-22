LOGROÑO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El desarrollo de las obras de reordenación del espacio en la intersección de la calle General Vara de Rey con avenida Pérez Galdós conllevará el estrechamiento del trazado en dirección norte desde mañana lunes hasta el miércoles 25 de noviembre para la realización de trabajos en la calzada que afectan al paso peatonal.

De este modo, en los metros previos a la intersección se reducirá de forma temporal la anchura del carril derecho (bus-taxi) y se mantendrá el izquierdo, por lo que se mantendrá el tránsito rodado por esta vía, así como el de los peatones que deban cruzarla.

Estas actuaciones se van a desarrollar a la altura de los números 45 y 43 de la calle General Vara de Rey, en un tramo de apenas 40 metros.

Los trabajos van a estar debidamente señalizados y se ruega a los conductores que extremen la precaución en el tramo afectado por las obras, sin rebasar la velocidad recomendada de 20 kilómetros por hora.