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LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras de construcción del nuevo Centro de Especialidades y Cirugía Mayor Ambulatoria "Adoración Sáenz" continuarán la próxima semana con la ejecución de un túnel de 17 metros de longitud que conectará las plantas sótano de este edificio y del Centro de Alta Resolución San Millán (CARPA).

La ejecución de estos trabajos, con una duración prevista de tres meses, conllevará modificaciones temporales en la circulación y en los accesos al CARPA.

Durante este periodo se garantizará la circulación de las ambulancias las 24 horas del día y el acceso de los vehículos sanitarios, así como el de los profesionales y los servicios de mantenimiento sanitario a Urgencias y a la Unidad Móvil de Emergencias (UME).

El acceso al aparcamiento subterráneo se realizará únicamente por la primera de sus rampas y estará regulado mediante un semáforo que dará prioridad a la salida de vehículos. El acceso desde el sur permanecerá temporalmente cerrado.

En cuanto a la circulación peatonal, se mantendrá un itinerario junto al edificio del CARPA, si bien durante la ejecución de los trabajos podrán producirse afecciones en el acceso peatonal a emergencias a través de la rampa y las escaleras situadas en la calle Obispo Blanco Nájera.

El túnel de conexión tendrá 17 metros de longitud, 6,40 metros de anchura y 2,40 metros de altura interior.

Esta infraestructura unirá el CARPA con el edificio correspondiente a la primera fase del Centro de Especialidades y Cirugía Mayor Ambulatoria, que albergará consultas y espacios quirúrgicos, así como las áreas de Oftalmología y de la Unidad del Dolor.

La finalización de esta primera fase, que cuenta con una inversión cercana a los 24 millones de euros, está prevista para finales de 2027. El complejo asistencial se completará con una segunda fase, cuyo proyecto comenzará a redactarse una vez concluidos los trabajos de la primera.