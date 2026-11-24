La Policía dona al Banco de Alimentos productos recuperados en una operación policial valorados en 5.000 euros - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha llevado a cabo una intervención policial que se transforma en una iniciativa solidaria mediante la donación al Banco de Alimentos de La Rioja de productos alimenticios valorados en aproximadamente 5.000 euros, recuperados en el transcurso de una operación policial.

Tras la recuperación de estos productos, los agentes realizaron las gestiones oportunas para localizar y contactar con los diferentes establecimientos comerciales y supermercados a los que pudieran pertenecer, con el objetivo de proceder a su devolución.

Sin embargo, ninguno de los establecimientos contactados manifestó su intención de hacerse cargo de la mercancía.

Ante esta situación, y una vez realizadas las actuaciones pertinentes, se valoró la posibilidad de dar a estos alimentos una segunda oportunidad, evitando que productos aptos para el consumo, acabaran siendo destruidos.

De esta manera, tras la obtención de la autorización correspondiente, se decidió destinar al Banco de Alimentos de La Rioja todos aquellos productos que reunieran las condiciones de conservación, caducidad y seguridad alimentaria necesarias para su consumo, transformando el resultado de una actuación policial en una oportunidad para ayudar a las personas que más lo necesitan.

LA SOLIDARIDAD TAMBIÉN FORMA PARTE DE NUESTRA LABOR

Esta iniciativa se suma al compromiso que los agentes de la Policía Nacional mantienen con las distintas actividades solidarias desarrolladas en la comunidad riojana.

De hecho, compañeros de la Policía Nacional también participan activamente en campañas de recogida de alimentos organizadas en supermercados, colaborando en la recepción de productos donados por los ciudadanos y contribuyendo a que estos lleguen a las familias que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad.

Estas actuaciones ponen de manifiesto que la labor policial no se limita a la prevención de la delincuencia, la investigación de los delitos o el mantenimiento de la seguridad ciudadana, sino que además de todo eso, también comprende una importante dimensión humana y social.

Proteger no consiste únicamente en garantizar la seguridad, sino también en contribuir al bienestar de las personas.