PSOE advierte que PP "pone en riesgo" la ejecución de los Fondos UE en Logroño y se "están perdiendo" oportunidades

LOGROÑO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha advertido este miércoles que el nuevo equipo de Gobierno local, del Partido Popular, "pone en riesgo" con sus primeras medidas la ejecución de los Fondos Europeos, al tiempo que ha considerado que "se están perdiendo" oportunidades para lograr nueva financiación por esta vía.

Como han señalado en rueda de prensa los concejales socialistas Esmeralda Campos y Luis Alonso, "es necesario recordar que el anterior Ejecutivo municipal hizo posible que el Ayuntamiento de Logroño obtuviese más de 50 millones de euros de financiación".

Una cifra que se ha destinado, han especificado, "para más de 50 proyectos, en distintas convocatorias de los diferentes Ministerios, dentro de ese acuerdo financiero europeo denominado Fondos Next Generation, que se articula a través del Plan España Puede o Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia".

Por ello, han afirmado que "los retornos obtenidos por este Ayuntamiento entre 2019 y 2023 han sido sobresalientes". "Retornos obtenidos -han incidido- en concurrencia competitiva, peleando con otras administraciones de mayor tamaño, y logrando hitos importantes, como convocatorias en las que se obtuvo el 7% de los fondos de toda España, proyectos situados en el pódium de valoración nacional, o convertir a Logroño en un referente regional en programas como el Horizonte Europa".

Una financiación "que ha sido posible gracias a que las políticas desarrolladas por el Partido Socialista estaban completamente alineadas con las políticas marcadas por la Unión Europea, en materias clave para la ciudad como el turismo vinculado al comercio, el reparto del espacio público, la revitalización de mercados tradicionales, la digitalización o la movilidad sostenible".

MOCIÓN.

En definitiva, en sus palabras, "una financiación extraordinaria de 50 Millones para este Ayuntamiento, en unos fondos extraordinarios para nuestro país, cuyas reglas establece, no lo olvidemos, la Unión Europea". Han expuesto además que "el Grupo Municipal Socialista ha presentado una moción sobre fondos europeos que se debatirá en el pleno de mañana".

La propuesta, han detallado, "tiene dos objetivos: en primer lugar, solicitar al Partido Popular que aproveche todas las oportunidades generadas por el anterior equipo de Gobierno, y que no se devuelva ni un solo euro".

Y, en segundo término, "instar al nuevo equipo de Gobierno, a que no pierda la oportunidad de presentar nuevos proyectos a las próximas convocatorias financiadas por Europa, y que en la actualidad están abiertas".

Entre estas convocatorias citan las correspondientes a la incorporación de un nuevo Agente Local de Innovación en el marco de las ayudas otorgadas a la Red Innpulso; o la presentación del proyecto de financiación del cambio del alumbrado público a LED, financiado por el IDAE del Ministerio para la Transición Ecológica". "En definitiva seguir sumando recursos para nuestro Ayuntamiento", apuntan.

Con todo, han reseñado que el alcalde Conrado Escobar "ya ha respondido a la moción, dadas las noticias recientes sobre la calle Sagasta y el Mercado de San Blas, decisiones que dejan claro, que Logroño no avanza y da marcha atrás".

En cuanto a la calle Sagasta, dicen que "se anuncia la no ejecución del proyecto, una actuación con una inversión de 1.168.830,50 euros, de los que 524.912,57 estaban ya financiados por la Unión Europea; un proyecto razonable, de plataforma única, de tránsito de vehículos en ambos sentidos, pero también, de mejora del alumbrado, de las canalizaciones y del pavimento".

"Un proyecto que será sustituido, por un lavado de cara de la calle Sagasta, un proyecto de chapa y pintura. Una decisión tomada en base a conversaciones con los vecinos. Y en este punto nos preguntamos, ¿se ha reunido el señor Escobar con los vecinos que estaban a favor del proyecto financiado por la UE?. Y es que algunas opiniones o conversaciones, nos van a costar medio millón de euros a todos los logroñeses", han lamentado.

Por otro lado, "tenemos el Mercado de San Blas, para el que se anuncia una asistencia técnica para definir los usos de la primera planta y el sótano, y nuevas obras".

Han recordado que "el proyecto presentado y aprobado era muy claro, para reacondicionar el mercado para acoger actividades no alimentarias en los espacios en desuso, en particular destinar la primera planta al establecimiento de un hub de empresas dedicadas a la dinamización comercial, especialmente dedicadas con la digitalización, y la creación de un coworking municipal y en el sótano un sistema de reparto de última milla".

Del mismo modo, los ediles socialistas han anticipado otras actuaciones de decisión inmediata que cuentan con fondos europeos, como las de la calle San Antón, "en la que, si no se licita el proyecto en los próximos meses será imposible que se ejecute en plazo"; "nada se sabe del proyecto de digitalización y cámaras de seguridad para el Casco Antiguo"; o "no se ha avanzado con el proyecto de digitalización de las oficinas turísticas (dentro del proyecto DTI) ni del de digitalización del Camino de Santiago".

También se han referido a otras actuaciones que están adjudicadas pero cuyas obras todavía no han empezado, como por ejemplo la prolongación de la calle Irlanda en el barrio de Valdegastea; la consolidación del eje ciclista este-oeste en Duquesa de la Victoria, "adjudicada, sin comenzar"; la renovación de las calles El Horno y la Brava en la Villanueva, "adjudicada, sin comenzar". "¿También va a desistir el Partido Popular de estas actuaciones?. De momento el contador de fondos europeos perdidos comienza en medio millón de euros", se han planteado.

Y, "dado que estamos en el minuto 1 de la Legislatura, y dado el éxito que hemos tenido entre 2019 y 2023, y a que volveremos seguramente sobre este tema, creemos necesario dar al alcalde y al Equipo de Gobierno del PP, algunos consejos sobre fondos europeos: la UE no financia proyectos de chapa y pintura, el coste de esos proyectos saldrá exclusivamente de los recursos e impuestos municipales".

"Pensar en evolucionar, en cambiar, ponerle fechas y plasmarlo en un documento, es el mejor remedio para no estar "secuestrado por la dinámica de los proyectos europeos"; a la UE no le valen ciertos acuerdos, la no ejecución o alteración de los proyectos financiados, conlleva la devolución de la financiación recibida, incrementada en un 5% de intereses de recargo. Tienen el deber de aprovechar los Fondos", finalizan.