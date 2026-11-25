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LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por un padre, en su propio nombre y en representación de su hija con discapacidad, en el que solicitaba una indemnización de 31.000 euros por responsabilidad patrimonial de la Administración autonómica, reclamación que había sido desestimada en vía administrativa. Reconocen una indemnización de 14.000 euros.

La hija del recurrente, persona especialmente vulnerable por sufrir autismo, fue víctima de varios errores en la administración de su medicación entre los años 2022 y 2025. Estos hechos en el centro residencial en el que vive motivó que su padre presentara una reclamación de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento anormal de la Administración autonómica, titular del servicio público cuya gestión había adjudicado a una asociación.

Los magistrados fundamentan la responsabilidad de la Administración autonómica en la insuficiencia de las medidas adoptadas tras tener conocimiento del episodio ocurrido en noviembre de 2023. Si bien la Administración ejerció su potestad sancionadora frente a la entidad adjudicataria, no consta que adoptara otras medidas de control, vigilancia e inspección encaminadas a evitar que los hechos volvieran a producirse.

Para la Sala, el carácter aparentemente puntual e involuntario del error no debió restar gravedad a lo sucedido, "al estar en juego el suministro de la medicación correcta a personas sometidas a medidas de apoyo, especialmente vulnerables por razón de dicha discapacidad y de los particulares diagnósticos que presenta cada una". Casi dos años después, en julio de 2025, los errores en la administración de la medicación se repitieron.

La obligación de adoptar las medidas omitidas derivaba no solo de las potestades de vigilancia e inspección que el contrato atribuía a la Administración, sino también de la propia naturaleza del servicio público prestado.

Los magistrados recuerdan que, si bien la Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja, contempla la posibilidad de gestionar estos servicios de forma indirecta, la Administración autonómica está obligada, en todo caso, a velar por el adecuado funcionamiento del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales, con independencia de la modalidad de gestión elegida.

La Sala aprecia, por tanto, una responsabilidad propia de la Administración, diferenciada de la que pudiera corresponder a la entidad adjudicataria y a los trabajadores que incurrieron en los errores.

Tras apreciar que concurren los requisitos exigidos para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración, la Sala reconoce el derecho de los recurrentes a ser indemnizados, si bien circunscribe la reparación al daño moral derivado de "la zozobra, la angustia vital y la pérdida de confianza en el sistema asistencial".

Los magistrados consideran que no existe prueba suficiente que permita acreditar el daño físico ni las consecuencias reales que los errores en la medicación tuvieron sobre la salud de la hija del recurrente, más allá del riesgo potencial al que estuvo expuesta.

Para determinar la cuantía de la indemnización, la Sala tiene en cuenta la angustia y la incertidumbre sufridas por el progenitor, así como el padecimiento de su hija, víctima directa de las negligencias y cuya discapacidad le impedía discernir si la medicación que recibía era la adecuada.

Atendiendo a las circunstancias del caso, la Sala fija una indemnización global de 14.000 euros, de los que 8.000 corresponden a la hija del recurrente y 6.000 a su progenitor.

Contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJR cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.