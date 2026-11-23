LOGROÑO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha publicado hoy, 23 de noviembre, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones para actividades deportivas de carácter nacional e internacional correspondientes a 2026, que contempla una concesión total de 229.256,51 euros a deportistas y entidades deportivas riojanas.

Estas ayudas están destinadas a financiar la participación y organización de actividades deportivas de ámbito nacional e internacional, entre ellas campeonatos de España, copas nacionales, competiciones internacionales y otras pruebas oficiales de carácter federado.

La convocatoria se dirige a entidades deportivas riojanas inscritas en el Registro General de Entidades Deportivas de la Comunidad Autónoma de La Rioja y a deportistas participantes en este tipo de eventos.

La distribución de las cuantías se ha realizado de acuerdo con las puntuaciones obtenidas por cada solicitud y los criterios establecidos en las bases reguladoras.

AYUDAS A DISTINTAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS

La resolución incluye solicitudes de clubes, federaciones, asociaciones deportivas y deportistas individuales de diferentes disciplinas.

Entre las actividades subvencionadas figuran competiciones de baloncesto, balonmano, voleibol, natación, atletismo, ciclismo, gimnasia rítmica, taekwondo, orientación, montaña, patinaje, esgrima, tiro deportivo, ajedrez y deportes acuáticos, entre otras.

Las cuantías concedidas se distribuyen en función del presupuesto considerado subvencionable y de la puntuación obtenida por cada actividad, conforme al procedimiento establecido en la convocatoria.