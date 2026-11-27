La Rioja da por finalizado el PDR con una ejecución de fondos FEADER del 99,24% y más de 237M gestionados desde 2014 - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha trasladado "la enorme satisfacción del Gobierno de La Rioja por el trabajo bien hecho de todos los equipos que ha permitido ejecutar el 99,24 % de los fondos FEADER con un gasto de 237 millones de euros, al cierre del Programa de Desarrollo Rural 2014-2022, porque es el ejemplo a seguir en el avance del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023-2027 para mantener estas buenas cifras, ya que son herramientas esenciales para el sector agrario riojano".

Manzanos ha presidido la reunión de los Comités de Seguimiento de ambos programas, cuyos miembros han analizado el resultado de las medidas contempladas y el nivel de ejecución de fondos, que comparten el Ejecutivo riojano, el MAPA y la UE, destinados a modernizar el sector agrario y mejorar las condiciones de vida en el medio rural.

El PDR 2014-2022 ha facilitado la incorporación de 498 jóvenes agricultores riojanos, 24 más de los inicialmente previstos y en materia de capacitación se han impartido cursos formativos en los que han participado 20.804 alumnos. A través del Leader se han apoyado 453 proyectos, con una inversión de 35,2 millones de euros y la creación de más de 150 nuevos empleos en el medio rural. En cuanto a la modernización de infraestructuras agrarias, las inversiones en regadíos han alcanzado una superficie de 24.937 hectáreas.

En cuanto a las medidas relacionadas con la gestión sostenible de recursos naturales y acción contra el clima, se han gestionado casi 50.000 hectáreas mediante contratos agroambientales que han beneficiado a 1.086 personas. Además, se han reforzado las actuaciones forestales en casi 8.000 hectáreas y también las dirigidas a la prevención de incendios en más de 20.000 hectáreas de monte.

En relación con el actual PEPAC 2023-2027, la Comunidad Autónoma de La Rioja ha ejecutado hasta este momento un 38,3 % de los fondos asignados, "un porcentaje que nos sitúa por encima de la media española, cercana al 32 %, y también de la europea, que se mantiene en el 30 %", ha detallado la consejera. El Gobierno regional prevé el porcentaje se eleve hasta el 43 % al terminar este año, llegando a los 20 millones de euros, y "poder incrementar el ritmo de ejecución de las ayudas para alcanzar el 67 % de los fondos FEADER ejecutados durante 2027, con la mirada puesta en el 100 % para el año 2029".

En el desglose de las actuaciones, destacan las actuaciones agroambientales (con una ejecución del 41 % del total), las inversiones (37 %) y el respaldo a la agricultura ecológica, donde se ha incrementado la partida inicial hasta los 2,2 millones de euros. También destacan las ayudas a la apicultura (84 % de ejecución), las destinadas a zonas con limitaciones naturales (78 %), y las de conservación de recursos genéticos (74 %).

MODIFICACIONES PROPUESTAS EN EL PEPAC

La consejera Manzanos ha hecho hincapié durante su intervención en las modificaciones que el Gobierno de La Rioja ha propuesto incorporar al Plan Estratégico de la PAC para dar respuesta a las necesidades trasladadas por el sector agroaganadero. "Nuestro objetivo de aprovechar eficazmente los recursos disponibles, agilizar las inversiones y trasladar sus resultados a la mejora de la competitividad del sector agrario y de la calidad de vida en nuestros municipios".

Una de las medidas está relacionada con el apoyo a la agroindustria riojana. El Ejecutivo regional plantea incrementar en 10 millones la financiación autonómica adicional para dar respuesta a las necesidades de inversión por parte de la industria transformadora y comercializadora y "una vez que se ha agotado la dotación económica de la primera convocatoria".

Para favorecer el relevo generacional se propone que el compromiso de permanencia de los jóvenes agricultores se compute durante cinco años desde el primer pago de la prima, en lugar de hacerlo desde el segundo. Además, se plantea elevar las cuantías que el joven ha podido percibir con anterioridad al proceso de instalación para poder optar a la ayuda.

Por otro lado, la apuesta de La Rioja por el mantenimiento del viñedo viejo, que se verá refrendada a través de una pionera Ley autonómica en la que se está trabajando, se refleja también en una propuesta "para elevar a 1.800 euros por hectárea la prima agroambiental destinada a conservar el viñedo viejo, con el fin de favorecer la viabilidad de estas explotaciones y preservar su valor paisajístico, cultural y ambiental", ha avanzado Noemí Manzanos.