Archivo - Ventanas del Hospital de San Millán-San Pedro - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Salud y Políticas Sociales un gasto de 1.723.717,60 euros para la prórroga del contrato de servicios de evolución, operación y soporte del proyecto de historia clínica electrónica Selene Raquel y sus integraciones en el Sistema Público de Salud de La Rioja, ha señalado el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez.

Esta inversión permitirá garantizar, durante el primer semestre de 2027, el funcionamiento, mantenimiento y evolución de una herramienta tecnológica esencial para la actividad asistencial del Servicio Riojano de Salud (SERIS), que facilita a los profesionales sanitarios el acceso a la información clínica de los pacientes y favorece la coordinación entre los diferentes servicios y centros hospitalarios.

La plataforma Selene Raquel constituye el eje central de la historia clínica electrónica hospitalaria del SERIS y ha sido fundamental en el proceso de unificación de los sistemas de información de los hospitales universitarios San Pedro y Calahorra, impulsado por el Gobierno de La Rioja para avanzar hacia una historia clínica electrónica única del paciente.

Este proyecto, cuya unificación de sistemas se programó para octubre de 2025, permitió establecer un entorno común de información hospitalaria, con una identificación única de cada paciente, independientemente del hospital en el que reciba asistencia.

De esta forma, los profesionales sanitarios pueden disponer de una visión más completa de la información clínica del paciente, lo que facilita la continuidad asistencial, evita duplicidades y contribuye a mejorar la seguridad y la calidad de la atención sanitaria.

La historia clínica electrónica Selene Raquel permite integrar la información procedente de los distintos servicios y unidades asistenciales.

En concreto, prácticamente todos los sistemas de información de áreas como Laboratorio, Radiología, Farmacia, Cardiología, Nefrología, Anatomía Patológica y Oftalmología, entre otras, están conectados con esta plataforma.

Esta integración facilita el intercambio de información entre las diferentes aplicaciones informáticas utilizadas por los profesionales sanitarios, con independencia de las herramientas específicas de cada servicio, y contribuye a garantizar la coherencia, integridad y disponibilidad de los datos clínicos.

Además, la unificación de los sistemas hospitalarios ha favorecido la homogeneización de procesos y circuitos asistenciales, la utilización de catálogos comunes y la estandarización de documentos clínicos, como informes de alta, consentimientos informados y solicitudes de pruebas.

Todo ello permite avanzar hacia una atención sanitaria más integrada, en la que la información del paciente está disponible para los profesionales autorizados cuando resulta necesaria para su asistencia, con independencia del centro hospitalario en el que sea atendido.

Una infraestructura tecnológica estratégica La prórroga autorizada por el Consejo de Gobierno tendrá una duración de seis meses, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2027, y corresponde al contrato adjudicado a la empresa CGM Clinical España, S.L.U., que entró en vigor el 1 de septiembre de 2022.

Esta ampliación permitirá mantener los servicios de operación, soporte y evolución de Selene Raquel mientras se completa la tramitación y formalización de un nuevo contrato con el mismo objeto y finalidad.

En caso de que este último entre en vigor antes del 30 de junio de 2027, la prórroga podrá finalizar anticipadamente.

Con esta autorización, el Gobierno de La Rioja garantiza la continuidad de una infraestructura tecnológica estratégica para el funcionamiento del sistema sanitario público y mantiene su apuesta por la transformación digital, la integración de la información clínica y la mejora de la calidad y seguridad de la atención a los pacientes.