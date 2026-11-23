LOGROÑO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 23 de noviembre de 2026, en La Rioja, temperaturas sin cambios.

El cielo estará poco nuboso, con nubosidad que irá aumentando de media a alta durante el transcurso de la jornada. El viento soplará del noroeste o variable, flojo. Habrá heladas débiles en la Ibérica.

Por su parte, las temperaturas mínimas estarán en descenso y las máximas sin cambios. Éstas oscilarán entre los 5 y 15 grados de Calahorra, 3 y 13 de Haro, 4 y 14 de Logroño.