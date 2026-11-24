LOGROÑO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 24 de noviembre de 2026, en La Rioja, temperaturas máximas en descenso.

El cielo estará nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles, más frecuentes durante la tarde. Podrán ser ocasionalmente moderadas en la Ibérica occidental. La cota de nieve estará entre 1.700 y 1.400 metros.

Habrá probabilidad de brumas y bancos de niebla en la primera mitad del día. El viento soplará del sureste, girando al oeste por la noche en el valle y del suroeste en la sierra, flojo con intervalos de moderado.

Por su parte, las temperaturas mínimas estarán en ascenso o sin cambios y las máximas en descenso. Éstas oscilarán entre los 5 y 9 grados de Calahorra, Haro y Logroño.