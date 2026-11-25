LOGROÑO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 25 de noviembre de 2026, en La Rioja, lluvias débiles y algunas rachas fuertes de viento.

El cielo estará nuboso con precipitaciones, débiles en general, principalmente en zonas de montaña en la primera mitad del día, tendiendo a intervalos nubosos o poco nuboso. La cota de nieve se situará de 1.200 a 1.400 metros.

Habrá heladas débiles dispersas en cotas altas. El viento soplará del oeste o suroeste moderado, sin descartar alguna racha fuerte.

Las temperaturas irán en ligero descenso en la sierra y en ligero ascenso en el valle. Los principales valores oscilarán entre 5 y 14 grados en Calahorra; entre 5 y 12 grados en Haro; y entre 6 y 12 grados en Logroño.