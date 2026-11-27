La XLII Muestra de Arte Joven entrega sus seis galardones y abre una exposición con 31 obras de 23 artistas - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XLII Muestra de Arte Joven en La Rioja ha celebrado este viernes, 27 de noviembre, su gala de entrega de galardones en el salón de actos de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR), en Logroño.

La convocatoria, impulsada por el Gobierno de La Rioja a través del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), ha reconocido tres obras y tres proyectos de profesionalización, seleccionados entre las 351 propuestas artísticas y los 21 proyectos presentados, con una dotación global de 20.000 euros.

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y el director del IRJ, Juan Diego Alcaide, han asistido al acto, que ha concluido con la inauguración de la exposición de esta edición.

En la modalidad de obras, el primer galardón, dotado con 4.000 euros, ha recaído en Lucas Marcos Barquilla por 'Entrenamiento de fuerza', una propuesta que combina escultura y audiovisual. El segundo, de 2.500 euros, ha sido para Jesús Domingo Peña por 'Station Tiles 26.03', de pintura; mientras que el tercer galardón, de 1.500 euros, ha reconocido a Pelayo Fernández Fernández por ':)', de programación audiovisual.

Por su parte, los tres proyectos de profesionalización seleccionados recibirán una dotación de 4.000 euros cada uno. Se trata de 'Coincidencia';, de Álvaro Ayuso Calvo; 'Una caída por la madriguera', de Zaira Amilburu Fernández, y 'MO1', de Sara García Aldea.

Además del apoyo económico, sus autores contarán con la tutorización de miembros del jurado durante el desarrollo de sus propuestas, que culminarán con una exposición de los trabajos realizados.

UNA EXPOSICIÓN CON 31 OBRAS DE 23 ARTISTAS.

La exposición de la XLII Muestra de Arte Joven reúne 31 obras de 23 artistas procedentes de distintos puntos de España, seleccionadas por el jurado entre las 351 propuestas recibidas.

El conjunto ofrece una panorámica de la diversidad de lenguajes, formatos y planteamientos creativos de una generación de artistas que explora nuevas formas de expresión y aborda cuestiones de interés para la sociedad contemporánea.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 17 y 35 años y contempla dos modalidades: presentación de obras y proyectos de desarrollo artístico. De la dotación total, 8.000 euros se destinan a las tres obras premiadas y 12.000 euros a los tres proyectos de profesionalización.

La Muestra cuenta con la colaboración del Museo Würth La Rioja, el Museo de La Rioja, la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR), la Casa de la Imagen, el IES Batalla de Clavijo y Fundación Caja Rioja. Estas entidades participan en los jurados y contribuyen al reconocimiento, la promoción y el acompañamiento de los jóvenes creadores.

DOS JORNADAS DEDICADAS AL ARTE JOVEN

La gala celebrada hoy ha puesto el broche a dos jornadas dedicadas a la creación artística contemporánea y al intercambio de experiencias.

El jueves 26 de noviembre, la ESDIR acogió la Jornada de Arte Joven, con la participación de cuatro creadores premiados en anteriores ediciones de la Muestra: Andrés Tena, Javier Botella, Laura Ramos y Martina Pérez.

Durante el encuentro, los artistas compartieron sus trayectorias profesionales y la evolución de sus proyectos, además de abordar las oportunidades y los retos que afrontan los creadores emergentes. La jornada concluyó con un recorrido por la exposición de Martina Pérez.

La exposición podrá visitarse de forma gratuita en la sala de exposiciones de la ESDIR (paseo de Dax, 0, Logroño) desde el 27 de noviembre hasta el 10 de enero.

La muestra forma parte de la programación expositiva de Actual 2027, festival que se celebrará del 2 al 6 de enero. El horario de apertura es de martes a sábado, de 17,45 a 20,15 horas, y domingos y festivos, de 12 a 14 horas. La sala permanecerá cerrada los lunes y los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 y el 6 de enero.