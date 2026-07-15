La Boutique Consciente refuerza su protagonismo en Momad julio con marcas comprometidas con la moda responsable

Boutique Consciente. - IFEMA MADRID

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Boutique Consciente reforzará su protagonismo en la próxima edición de Momad, que se celebrará del 23 al 25 de julio, con una selección de marcas comprometidas con la moda responsable.

Según ha informado Ifema Madrid en un comunicado, este espacio, comisariado por Belvis Soler, cofundadora de Luxiders Magazine y 001 Agency, reunirá firmas que apuestan por la calidad, la trazabilidad y una forma de entender la moda basada en el valor del producto y la sostenibilidad como eje estratégico.

En concreto, participarán marcas como Daniel Chong, Elemente Clemente, Fulmarix, Montoto, Tintoremus, Valgut & Bag, Pilar del Campo, Fabiolas, Surkana, Soruka, CSM Love, Wouf, Zen Ethic, RIA Menorca y Añino Regina Merina, todas ellas con propuestas centradas en materiales de calidad, procesos responsables y colecciones con identidad propia.

Soler ha subrayado que "la pregunta ya no es si una prenda puede ser más sostenible, sino cómo demuestra aquello que afirma", y ha destacado que la Boutique Consciente busca "dar visibilidad a propuestas duraderas, trazables y comprometidas", así como fomentar la reflexión sobre los modelos de producción y consumo en la industria.

NUEVOS ESTÁNDARES EN LA MODA

La presencia de este espacio se enmarca en una edición de Momad que pondrá el foco en la excelencia, la identidad de marca y el producto como ejes de la experiencia ferial.

La convocatoria reunirá a más de 100 marcas nacionales e internacionales y se posiciona como el primer gran encuentro del calendario ferial para anticipar las tendencias de la temporada Primavera/Verano 2027.

Además, la feria incorporará un programa de compradores internacionales procedentes de Europa, Latinoamérica y Asia, así como espacios especializados como la Zona de Tendencias, la Zona Best Sellers y la Pasarela Momad, que acogerá desfiles y ponencias durante las tres jornadas.

Los profesionales del sector ya pueden solicitar su pase para asistir al evento, con el objetivo de conocer nuevas tendencias, ampliar contactos y generar oportunidades de negocio.