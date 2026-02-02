Comunidad, Ifema, Arganda y Hábitat Madrid firman un acuerdo para impulsar el sector del mueble de la región

Archivo - Una mujer prueba una silla durante la inauguración de la 57ª edición de Feria Hábitat Valencia y de la 51 edición del Salón Internacional de Textiles para el Hogar y la Decoración, en la Feria de Valencia, a 19 de septiembre de 2023, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid, Ifema Madrid, el Ayuntamiento de Arganda del Rey y la Asociación Hábitat Madrid han suscrito este lunes el acuerdo para el impulso de la I Semana del Mueble de la región, una iniciativa que busca dinamizar el sector del hábitat y el comercio especializado en la región.

En la presentación del protocolo de colaboración han estado presentes la viceconsejera de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, María del Carmen Tejero, el vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid, Daniel Martínez, el alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, y el presidente de la Asociación Hábitat Madrid, Jesús Clemente.

La firma se ha realizado con carácter previo a la celebración de Intergift, que tendrá lugar del 4 al 7 de febrero en el Recinto Ferial, y en cuyo marco se dará visibilidad a esta iniciativa mediante acciones promocionales y divulgativas.

La presentación oficial de todas las acciones tendrá lugar el miércoles 4 de febrero, a las 12.30 horas, en el Speaker's Corner de Intergift (Pabellón 9), ha apuntado la institución ferial en un comunicado.

La Semana del Mueble de la Comunidad de Madrid incluirá diferentes dinámicas y promociones en tiendas, que agrupan a cerca de 750 establecimientos y generan alrededor de 15.000 empleos directos e indirectos. El sector alcanza una facturación superior a los 1.200 millones de euros, lo que representa el 18 % del total nacional y cerca del 1,3 % del PIB autonómico.