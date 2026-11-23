FERIARTE abre sus puertas el sábado con cerca de 80 galerías y anticuarios y miles de años de historia del arte - IFEMA MADRID

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Feriarte 2026 celebrará este martes su tradicional Jornada de Puertas Abiertas, una iniciativa que permitirá acceder de manera gratuita a todos los visitantes para descubrir las propuestas de una de las principales citas del coleccionismo y el mercado del arte y las antigüedades en España.

El evento, organizado por Ifema Madrid, celebra su 49ª edición hasta el próximo 29 de noviembre en el pabellón 5 del recinto ferial madrileño, donde reúne cerca de 80 galerías y anticuarios nacionales e internacionales con una amplia selección de pintura, escultura, arqueología, joyería, libros, diseño y artes decorativas.

Entre las obras expuestas, los visitantes podrán encontrar piezas de artistas como Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí, Joaquín Sorolla, Antonio López, Eduardo Chillida y Yayoi Kusama. La muestra incluye también obras históricas de Francisco de Goya y Francisco Pacheco, así como una pieza atribuida a Rembrandt.

Según destaca Ifema en un comunicado, la edición de este año propone además un recorrido por diferentes épocas y culturas a través de mosaicos romanos, arte persa e islámico, piezas japonesas del periodo Meiji, alta joyería, mobiliario histórico y diseño del siglo XX.

La organización destaca la calidad y autenticidad de las piezas presentes en la feria, cuya selección está supervisada por un comité integrado por más de 30 expertos, encargado de garantizar el rigor y la calidad de las obras expuestas.