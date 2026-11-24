Momad Talents 2026. - IFEMA MADRID

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Momad, la Feria Internacional de Moda, Calzado y Accesorios organizada por Ifema Madrid del 4 al 6 de febrero de 2027, ha anunciado las firmas ganadoras de la XVII edición de Momad Talents by ISEM, el certamen que impulsa a nuevos diseñadores y marcas emergentes.

En esta ocasión, NMZ, fundada por Natalia Mazzei Zubillaga, y Ambos Touko, proyecto impulsado por Alejandro Pérez y Laura Pérez, han obtenido el primer y segundo premio, respectivamente, con dos propuestas que exploran la moda contemporánea a través de las raíces culturales y la expresión artística, ha indicado la institución ferial en un comunicado.

Como reconocimiento, ambas firmas podrán presentar sus colecciones en un espacio expositivo propio durante la próxima edición de Momad. La primera clasificada recibirá, además, una beca para cursar el programa Fashion and Creativity Management de ISEM Fashion Business School.

NUEVAS FORMAS DE ENTENDER LA MODA

La firma NMZ, creada por la diseñadora venezolana Natalia Mazzei Zubillaga, ha conquistado el primer premio con 'Mi Tierra', una colección que recupera los paisajes, colores y recuerdos de Venezuela para trasladarlos al diseño de moda contemporáneo.

Inspirada en la riqueza cultural y artesanal del país, la propuesta combina prendas femeninas y funcionales con una cuidada selección de materiales, entre ellos tejidos recuperados de colecciones anteriores.

A través de sus diseños, establece así un diálogo entre tradición y actualidad, utilizando la moda como una forma de mantener vivo el vínculo con sus orígenes. La reutilización de materiales y la sostenibilidad forman parte de esta propuesta, que incorpora criterios de aprovechamiento textil al proceso creativo.

Por su parte, Ambos Touko, una firma asturiana fundada por los hermanos Alejandro Pérez y Laura Pérez, conecta moda, arte y narrativa. Su colección 'Michelangelo Dreams of Texas Chainsaw, Part I: Volumetric Pieces' explora la ruptura de los ideales clásicos de belleza a través de una propuesta que enfrenta la perfección con la transformación.

La colección reúne bolsos escultóricos, joyas inspiradas en fragmentos de esculturas y piezas de seda, concebidos como elementos de un universo artístico propio. Una firma que combina experimentación y técnicas artesanales con nuevas tecnologías, apostando por una producción española en series limitadas.

FINALISTAS

Junto a las ganadoras, el jurado ha seleccionado otros cuatro proyectos que reflejan diferentes propuestas de la moda emergente. Macarena de Alba, firma creada por Patricia García San Román, presenta 'SS27',su primera colección de primavera-verano, inspirada en la arquitectura, la naturaleza mediterránea y el estilo de vida español. Sus diseños incluyen vestidos, blusas y complementos en los que destacan los estampados, los bordados y el color, con propuestas versátiles para diferentes ocasiones.

Por su parte, JCP Studio, del diseñador Jacopo Albertin, explora nuevas posibilidades en el calzado barefoot con una colección que combina la comodidad y libertad de movimiento de este concepto con la estética de las zapatillas urbanas. En este caso, sus diseños incorporan siluetas de inspiración retro, bordes en zigzag, diferentes texturas y combinaciones de colores atrevidas.

La diseñadora colombiana Carolina Pinilla participa con 'Floral Imperial', una colección inspirada en Cartagena que recupera referencias culturales y artísticas mediante intervenciones artesanales en sus prendas. La propuesta rinde homenaje a Luisa Jiménez y pone en valor el trabajo manual como elemento distintivo.

Completa la selección Vera, firma nacida entre Bogotá y Madrid, con 'Materia Común', una colección de edición limitada que reivindica el valor de los materiales y los oficios tradicionales. A través del cuero, la gamuza, el algodón y el lino, la marca presenta prendas de siluetas estructuradas y acabados precisos, con una estética sobria y atemporal que combina artesanía y diseño contemporáneo.

Con esta nueva edición, desde Ifema Madrid han subrayado que Momad Talents by ISEM mantiene su apuesta por facilitar el acceso de las firmas emergentes al mercado profesional.

La próxima edición de Momad tendrá lugar del 4 al 6 de febrero de 2027 en Ifema Madrid , junto a Bisutex y coincidiendo con la celebración de Intergift.