Bisute. - IFEMA MADRID

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La firma Gusi Studio, creada por la diseñadora Susana Gómez, ha sido elegida ganadora del concurso Bisutex Talents 2027 por su colección de joyería artesanal elaborada en vidrio de borosilicato, seleccionada por su originalidad y su interpretación de este material.

Según ha informado Ifema Madrid en un comunicado, la marca presentará sus diseños en el espacio Minis de Bisutex, la Feria Internacional de la Bisutería y los Complementos, que se celebrará del 4 al 6 de febrero de 2027 en el recinto ferial madrileño.

El reconocimiento permitirá a la firma dar a conocer sus creaciones a compradores, distribuidores y profesionales del sector, dentro de un programa dirigido a nuevos diseñadores y marcas emergentes.

La colección ganadora, 'Self Joy Collection', parte de una reflexión sobre la autenticidad y la aceptación personal. Está compuesta por anillos, pendientes y collares elaborados artesanalmente con los que Gómez propone reivindicar la libertad de expresión personal.

La diseñadora ha comenzado su trayectoria con el vidrio mediante un proceso de aprendizaje y experimentación artesanal que ha evolucionado hasta la creación de la firma. Sus piezas combinan formas singulares y una estética contemporánea con diseños para el uso cotidiano.

Gusi Studio ha incorporado la producción bajo pedido a su modelo de trabajo para evitar la acumulación de existencias y la fabricación de piezas innecesarias.

Bisutex Talents busca facilitar el acceso de nuevos creadores al mercado profesional y su contacto con el comercio especializado, además de dar visibilidad a nuevas propuestas de bisutería y complementos. La próxima edición de Bisutex coincidirá con la celebración de Momad e Intergift en Ifema Madrid.