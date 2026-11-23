Archivo - Varias personas durante la Meat Attraction 2025, en Ifema, a 25 de febrero de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid y la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (Interpoc) han alcanzado un acuerdo de colaboración, en el marco de Anuga Select Ibérica, con el objetivo de impulsar conjuntamente acciones de promoción, sostenibilidad, innovación e internacionalización en los principales mercados internacionales para la industria alimentaria y, especialmente, para el sector porcino español.

Anuga Select Ibérica es la nueva plataforma profesional para la industria de alimentación y bebidas, impulsada por Ifema Madrid y Koelnmesse, que celebra su primera edición del 16 al 18 de febrero de 2027, señala la entidad ferial en un comunicado.

Este acuerdo se materializa concretamente en Meat Attraction, el espacio especializado de la feria dedicado al sector cárnico, y a través del cual se permitirá desarrollar iniciativas. Estarán orientadas a incrementar la visibilidad internacional de las empresas españolas, promover la generación de nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la presencia del sector porcino en mercados estratégicos.

A través de este acuerdo, Interpoc promoverá Anuga Select Ibérica como plataforma para la industria alimentaria española y como herramienta para potenciar la proyección internacional de las empresas del sector porcino. Asimismo, dará a conocer entre sus organizaciones miembro y empresas asociadas las oportunidades de negocio, promoción y expansión internacional que ofrece el certamen.

Por su parte, Ifema Madrid incorpora a Interporc como socio estratégico del sector porcino español dentro de Anuga Select Ibérica, reforzando su participación activa en las iniciativas vinculadas a la industria cárnica y facilitando su integración en las diferentes actividades profesionales, institucionales y de negocio que se desarrollarán en el marco de Anuga Select Ibérica y Anuga Meat.

En palabras del director de Interporc, Alberto Herranz, este acuerdo supone "un paso importante para impulsar la internacionalización del sector porcino español, reforzar la visibilidad de las empresas y generar nuevas oportunidades de negocio en los mercados internacionales".

Por su parte, el vicepresidente de Ifema Madrid, Daniel Martínez, ha destacado que la alianza con Interporc refuerza el posicionamiento de Anuga Select Ibérica "como una plataforma construida de la mano del sector". "Queremos contribuir a que la fortaleza de la industria alimentaria española se traduzca en mayor visibilidad internacional, nuevas conexiones comerciales y oportunidades reales de negocio", ha apuntado.