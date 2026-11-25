Motortec. - IFEMA MADRID

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de la Industria y Posventa de Automoción (Motortec) registra un 96% de ocupación de su superficie expositiva ante su edición del 7 al 10 de abril y prevé récord de presencia con cerca de 800 empresas, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Consolida así su posición como el encuentro profesional más importante de la posventa del Sur de Europa. La evolución representa un importante salto respecto a la última convocatoria: la edición de 2025 ya fue récord histórico en sus 34 años de trayectoria.

La pasada edición de MOTORTEC reunió a 710 empresas, por lo que las 800 previstas supondrán un crecimiento de casi un centenar de nuevas empresas expositoras en la próxima edición. La anterior convocatoria congregó además a 65.514 profesionales procedentes de 80 países, que se prevé superar los 70.000 visitantes por primera vez en su historia.

MÁS GRANDE

El aumento de la participación se reflejará también en la dimensión de la exposición. MOTORTEC contará con 110.000 metros cuadrados de superficie expositiva, para dar cabida a una oferta cada vez más amplia de la cadena de valor de la posventa.

La elevada ocupación confirma además la evolución registrada desde el inicio de la comercialización. En julio, MOTORTEC alcanzaba ya el 46% de ocupación. Ahora esa cifra se eleva hasta el 96% distribuidos entre los pabellones 3, 5, 6, 7, 8 y 10 de Ifema Madrid.

La internacionalización será otro de los grandes ejes de MOTORTEC. La próxima edición contará con la participación de 345 empresas internacionales procedentes de 30 países, que supone un crecimiento de un 36%, lo que refuerza el carácter internacional de la feria y el interés creciente de las empresas extranjeras por MOTORTEC.

En este ámbito, MOTORTEC está reforzando especialmente la captación de visitantes y compradores profesionales procedentes de Europa, Latinoamérica y el norte y centro de África, dentro de una estrategia dirigida a generar nuevas oportunidades comerciales para las empresas participantes y ampliar las conexiones internacionales de la industria. Esta internacionalización figura entre las líneas estratégicas establecidas para la edición de 2027.

Junto a su crecimiento empresarial e internacional, MOTORTEC abordará algunos de los principales procesos de transformación que están redefiniendo el futuro de la posventa, desde la digitalización del taller y la inteligencia artificial hasta el vehículo conectado, y autónomo, la electrificación del parque móvil y los nuevos modelos vinculados a las flotas y la movilidad.

MAYOR AFLUENCIA DE PROFESIONALES DE TALLERES

En la anterior edición, Motortec recibió la visita de más de 34.000 profesionales de talleres, una cifra que representó cerca del 50% del total de visitantes y que consolidó a este colectivo como el principal perfil profesional del certamen.

Para la próxima convocatoria, la organización prevé superar este registro y alcanzar los 37.000 profesionales de talleres, lo que supondría aproximadamente el 53% de los visitantes esperados, reforzando así el posicionamiento de Motortec como el gran punto de encuentro de la posventa y la reparación de automoción.

Con el objetivo de incentivar la asistencia y maximizar el valor de la visita, Motortec seguirá reforzando su programa de actividades, consolidando aquellas iniciativas que han demostrado una mayor capacidad de atracción en anteriores ediciones.

Entre ellas destacan la Galería de la Innovación, las competiciones y concursos de mecánicos en distintas especialidades, el Pasaporte Motortec y las jornadas técnicas centradas en los principales retos y tendencias de la posventa.

Como principal novedad, la edición de 2027 incorporará Motortec Talent, un espacio diseñado para conectar a empresas expositoras con necesidades de contratación y profesionales en búsqueda de nuevas oportunidades laborales.