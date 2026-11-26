Archivo - Un jinete y su caballo durante la segunda jornada de Madrid Horse Week de 2024 - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mutua Madrid Horse Week ya ultima sus preparativos para celebrar una nueva edición a partir de este jueves al domingo en los pabellones 4 y 6 de Ifema Madrid, y sus organizadores ya comenzaron las pertinentes inspecciones veterinarias a los más de 200 caballos y yeguas participantes.

Según recordó la organización del evento, este procedimiento es "obligatorio" y está "regulado" por la Federación Ecuestre Internacional (FEI) de cara a asegurar "el bienestar de estos auténticos atletas de élite que, al igual que sus homólogos humanos en el fútbol y otras disciplinas, reciben auténtico tratamiento de estrellas".

Madrid será estos días el epicentro de la hípica internacional con la celebración de una Mutua Madrid Horse Week que contará con las Copas del Mundo de Salto, Doma Clásica y de Enganches, esta última la principal novedad de este año.