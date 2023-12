AEA alerta de 'multas trampa' en la carretera de El Plantío por la "deficiente señalización de los límites de velocidad"

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha alertado de nuevas 'multas trampas' en la madrileña carretera de El Plantío, con decenas de conductores afectados, por la "deficiente señalización de los límites de velocidad".

La organización de defensa de los conductores ha verificado que en ningún tramo de la antigua carretera de El Plantío, hoy Avenida de la Victoria, existe señalización alguna que advierta que el límite de velocidad que rige en esa vía es de 30 kilómetros por hora, "ya que la inmensa mayoría de automovilistas que circulan por ella consideran que el límite permitido es de 40 o incluso el inveterado de 50 kilómetros por hora, porque en su inicio dispone de dos carriles de circulación".

La entidad ha manifestado su "absoluto rechazo" a la política sancionadora que el Ayuntamiento de Madrid está llevando en determinados puntos de la capital, y ha anunciado que recurrirá todos aquellos expedientes sancionadores en los que no se estén siguiendo criterios de seguridad vial sino un afán recaudatorio.

"Tal es el caso de las miles de multas que el Ayuntamiento de Madrid está imponiendo en la avenida de la Victoria (antigua carretera de El Plantío) a vecinos de Pozuelo, Las Rozas y Majadahonda, que diariamente utilizan esa vía para acceder a la A-6, debido a una deficiente señalización de los límites de velocidad. No existen señales que limiten la velocidad a 30 km/h", indican.

Sin embargo el Ayuntamiento de Madrid considera que el límite de velocidad que tienen que respetar los conductores en esa vía es el genérico de 30 kilómetros por hora. "Y este hecho ha dado lugar a que miles de conductores madrileños, que repiten diariamente el mismo recorrido, estén siendo acribillados con multas de elevadas cuantías que conllevan, además, la detracción de puntos del carnet", apunta la AEA.

Así por ejemplo, un automovilista que circule por esa vía a 51 kilómetros por hora, el Ayuntamiento le va a sancionar con una multa de 300 euros y la detracción de 2 puntos, a pesar de que no existe ninguna señal específica que advierta de que el limite es de 30 Km/h.

SIMULARES A LAS 'MULTAS-TRAMPA' EN LA ANTIGUA CARRETERA DE FUENCARRAL

Automovilistas Europeos Asociados considera que este caso tiene una gran similitud con el de las "multas trampa" que el Ayuntamiento de Madrid estuvo imponiendo hace dos años en la antigua carretera de Fuencarral, y sobre el que los tribunales ya se pronunciaron, dándoles la razón y obligando al consistorio madrileño a anular las sanciones impuestas porque "no existían señales que advirtieran que la limitación de velocidad de esa vía era de 30 km/h.

Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, este nuevo caso de las multas en la antigua carretera de El Plantío "es una repetición de la jugada en la que prima el afán recaudatorio sobre la seguridad vial, ya que si se quiere que se respeten los límites de velocidad, estos deben estar perfectamente advertidos mediante las correspondientes señales, e incluso, si se detecta un reiterado incumplimiento, analizar las causas y reforzar la presencia física de la policía para amonestar 'in situ' a los infractores".

"Lo que no es de recibo para la seguridad vial es colocar un coche camuflado con un radar que, sin parar e identificar en el acto al infractor, actúe como si fuera una caja registradora. Por eso vamos a recurrir todas esas multas porque no obedecen a la voluntad infractora de los conductores madrileños sino a la dificultad que tienen éstos para conocer cual es el límite de velocidad que rige en cada calle si no hay una señalización concreta que les informe de ello", ha afirmdo.

LOS LÍMITES GENÉRICOS "DISPARAS" LAS MULTAS EN MADRID

La Asociación predijo hace dos años que, con motivo de la entrada en vigor de los nuevos límites genéricos de velocidad en vías urbanas, las multas en Madrid se iban a disparar.

Así, apuntan que en el caso de infracciones de velocidad por superar los límites genéricos de 30 km/h el incremento ha sido exponencial y se ha pasado de formular 1.093 denuncias en el primer semestre de 2022 a 19.282 en el mismo periodo de 2023. Es decir, las multas han experimentado en un año un incremento del 1.664% por ciento.