El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acude a votar en la jornada electoral - EUROPA PRESS

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha llamado a votar en "el día más importante de la democracia", que pasará acompañando al presidente del PP y candidato a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, en su voto, recorriendo colegios electorales y con la familia, con la que reconoce que no ha podido pasar mucho tiempo últimamente.

"Llegó el día más importante en democracia. No voy a caer en el tópico de que es la fiesta de la democracia, que está muy dicho, pero sí es cierto que es el día más importante en democracia porque es aquel en que todos podemos votar", ha declarado desde su colegio electoral, en el distrito de Chamberí.

Votar, en palabras del alcalde, es "el derecho más sagrado que se tiene, poder elegir a representantes, a diputados, a los senadores", por lo que ha animado a "todos los españoles que puedan venir a votar que lo hagan, que simplemente se animen de 9 a 20 horas".

Almeida ha votado acompañado por la vicealcaldesa y número dos del PP al Senado por Madrid, Inma Sanz. Tras salir de su colegio electoral irá a acompañar a Feijóo al suyo para después recorrer colegios electorales y agradecer el "ejercicio de generosidad" y acompañamiento de "interventores y apoderados de cualquier partido político" porque "tiene mucho mérito". Arañará tiempo para estar con la familia y finalmente seguirá el escrutinio en la sede de su partido, en la calle Génova.

"NO ME PARECE LO MÁS ESTÉTICO"

Preguntado por las primeras declaraciones del presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, tras depositar su voto, en las que ha manifestado que se estaba produciendo una alta participación y que eso le podría ayudar a revalidar el Gobierno, el alcalde ha reaccionado diciendo que "cada uno puede opinar lo que pueda opinar" pero cree que "no es estético" hablar de "revalidar o de conseguir el Gobierno en medio de la jornada electoral".

"Quizás no me parece lo más estético. Yo creo que es el momento en que lo que tenemos que hacer es simplemente decirle a los españoles que vayan a votar porque es el derecho más sagrado que tenemos en democracia", ha declarado.

Sobre la visita que ayer hizo Feijóo a Ceuta durante la jornada de reflexión, Almeida ha defendido que "cualquier español puede ir a cualquier parte del territorio nacional cualquier día, simplemente eso".