Ayuntamiento echará mano de IA en una plataforma inteligente para medir la movilidad de vehículos, peatones y bicicletas - AYUNTAMIENTO DE MADRID

Servirá para planificar dispositivos de cara a eventos masivos y grandes obras o la movilidad turística en la ciudad

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) - La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha autorizado el contrato para implantar una plataforma inteligente para la planificación de la movilidad de vehículos, peatones y bicicletas, con los que se obtendrán datos que se acabarán publicando en el portal municipal, ha informado la portavoz, Inma Sanz, en rueda de prensa.

Dotado con un presupuesto de 11,3 millones de euros y una duración de 36 meses, el contrato permitirá desarrollar una plataforma tecnológica que reunirá información de distintas fuentes y facilite conocer cómo se desplazan vehículos, peatones y bicicletas por Madrid. El proyecto combina la ampliación y el mantenimiento de la red de medición en la calle con la puesta en marcha de una plataforma de análisis de datos.

Su objetivo es disponer de información continua y comparable en el tiempo, que ayude a estudiar el funcionamiento de la movilidad y a diseñar las actuaciones municipales, desde un cruce a las intervenciones de transformaciones urbana, por ejemplo. Servirá para planificar dispositivos de cara a eventos masivos y grandes obras, ordenar las series históricas y organizar la movilidad turística en la ciudad.

MEDIO CENTENAR DE ESTACIONES

El contrato contempla la instalación de 50 nuevas estaciones permanentes de medición en las ubicaciones a determinar. Se incorporarán a una red que recoge información de la circulación de vehículos, peatones, bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP).

En concreto, el pliego establece una red de 136 estaciones o ubicaciones de medición principal de vehículos. De ellas, 16 se encuentran dentro de la red del Departamento de Tecnologías del Tráfico. Cada estación podrá contar con uno o dos puntos de medida, en función de las necesidades técnicas.

La red incluye también 30 estaciones de medición principal de peatones y 30 estaciones de medición principal de bicicletas y VMP. Las mediciones permanentes deberán realizarse de forma continua, las 24 horas del día y los 365 días del año, durante la vigencia del contrato.

Los sistemas basados en cámaras, equipadas con inteligencia artificial, permitirán identificar, clasificar y contar distintos modos de transporte como vehículos, bicicletas, autobuses y peatones. En el caso de los vehículos, la información permitirá distinguir, entre otras categorías, autobuses de EMT Madrid, vehículos pesados, motocicletas, bicicletas y vehículos de movilidad personal que circulen por la calzada.

El contrato contempla también sistemas de aforo mediante tubos neumáticos, que permiten medir la intensidad y las características del tráfico. Además de las mediciones permanentes, el contrato incluye aforos puntuales en intersecciones y en itinerarios peatonales y ciclistas.

Se trata de mediciones específicas que se realizan durante un periodo determinado para conocer con detalle qué ocurre en un punto concreto de la ciudad. En los cruces, por ejemplo, estos aforos permiten contar cuántos vehículos y peatones realizan los distintos movimientos. También permiten distinguir los tipos de vehículos, como turismos, motos, bicicletas, VMP, taxis, vehículos pesados y autobuses.

Esta información permite conocer no solo el volumen de tráfico sino también cómo se distribuyen los desplazamientos y qué movimientos se producen en cada intersección. Los informes de los aforos podrán incluir las intensidades por movimiento y tipo de vehículo, las trayectorias de vehículos y peatones, la longitud de las colas y un análisis de la congestión. Para realizar estas mediciones se podrán utilizar cámaras y programas de visión artificial, así como grabaciones que se analicen posteriormente.

INCLUIRÁ INFORMACIÓN DE TELEFONÍA MÓVIL

Los datos recogidos por las estaciones permanentes y por las campañas de aforo se incorporarán a una plataforma de procesamiento, visualización y análisis de grandes volúmenes de información. Esta herramienta permitirá reunir datos procedentes de distintas fuentes.

Además de las mediciones realizadas en la calle, el contrato incluye información de telefonía móvil para estudiar patrones de desplazamiento y relaciones entre orígenes y destinos, así como datos de vehículos conectados sobre velocidades, trayectorias y tiempos de recorrido.

La plataforma podrá integrar también información de otras fuentes municipales y externas como los sensores de la red semafórica, los datos de transporte público de EMT Madrid y del Consorcio Regional de Transportes, así como datos de contexto como los meteorológicos.

La integración de estas fuentes permitirá analizar la movilidad desde distintas perspectivas y elaborar informes sobre el funcionamiento de la red viaria. El contrato contempla herramientas de inteligencia artificial y un modelo digital de la movilidad para apoyar el análisis de la información y la toma de decisiones.

El contrato prevé que los datos obtenidos en los puntos de medición se publiquen en el Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid, de acuerdo con los requisitos establecidos en el pliego. Entre ellos, figuran los datos de aforos permanentes, los aforos de peatones y bicicletas y los resultados de las campañas de aforo. La información permitirá disponer de series de datos y estudiar su evolución, además de facilitar la elaboración de informes y el análisis de la movilidad en la ciudad.