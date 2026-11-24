Archivo - La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, presenta el nuevo paquete de calles de la Operación Asfalto 2025, a 6 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid prevé trasladar temporalmente a los 31 residentes de la residencia municipal de mayores de Santa Engracia a la de Jazmín, en el distrito de Ciudad Lineal, para acometer unas obras de reforma por valor de 2 millones de euros cuyo inicio está previsto para la primavera de 2027.

Así lo ha trasladado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, durante el Pleno de Cibeles, donde ha acusado a Más Madrid de "engañar y manipular" a los residentes, algo que ha tildado de "miserable", mientras que la concejala Mar Barberán ha advertido del "segundo desarraigo" que sufrirán nueve de ellos, procedentes de los apartamentos municipales de San Francisco.

García Romero ha explicado que la última gran reforma del inmueble data de hace veinte años y la actuación contempla la sustitución de los equipos de climatización de habitaciones y zonas comunes, así como la renovación de las instalaciones de fontanería, protección contra incendios, electricidad, agua caliente sanitaria y saneamiento.

"Por seguridad y salud de los residentes, no es compatible que se mantenga en uso durante el periodo de obras, y menos aún tratándose de personas mayores", ha explicado García Romero, quien ha detallado que la actuación durará en torno a un año.

La delegada ha garantizado que durante el traslado temporal los residentes recibirán los mismos servicios y contarán con la misma ratio de personal que en Santa Engracia, además de recuperar sus plazas originales una vez concluyan los trabajos.

MÁS MADRID ALERTA DE UN "SEGUNDO DESARRAIGO"

Por su parte, Barberán ha acusado al Gobierno municipal de anteponer "cualquier criterio técnico" al bienestar de las personas mayores y ha recuperado el caso de los apartamentos municipales de San Francisco, cuyos usuarios fueron trasladados hace más de dos años con motivo de una reforma integral. "Hace dos años les dijeron también que era una reforma integral, que era urgente, que tenían que abandonar sus viviendas", ha recordado la edil.

La concejala ha incidido en que nueve de estos mayores se encuentran actualmente en Santa Engracia y tendrán que afrontar un nuevo traslado con motivo de las obras anunciadas por el Gobierno municipal. "¿Ustedes saben lo que es un segundo desarraigo para estas personas? Es demoledor", ha advertido.

Barberán ha defendido que su formación viene reclamando desde el primer momento que las actuaciones en los apartamentos San Francisco se acometan de manera sectorizada y escalonada para minimizar las consecuencias sobre los mayores.

La edil también ha cargado contra las políticas del PP en materia de residencias y pensiones y ha rechazado las acusaciones de los 'populares' de que la oposición les deshumaniza. "Si se deshumanizan ustedes solitos. Dejen de maltratar a las personas mayores", ha espetado.

"ENGAÑAR Y MANIPULAR A LOS MAYORES ES MISERABLE"

Ante estas críticas, García Romero ha acusado a Más Madrid de utilizar a las personas mayores y ha instado a Barberán a no reproducir en Santa Engracia la actuación de su formación con los usuarios de los apartamentos de San Francisco.

"Hay que tener vergüenza, doña Mar, pero una vergüenza absoluta. Engañar y manipular a los mayores como lo hacen. Ustedes engañan y manipulan continuamente, pero ya a los mayores es miserable", ha lanzado la delegada.

García Romero ha defendido la inversión prevista de cuatro millones de euros para reformar los apartamentos y ha acusado a la concejala de Más Madrid de haber trasladado a sus usuarios que el Gobierno municipal pretendía convertirlos en apartamentos turísticos o venderlos. "No vuelvan a hacer de Santa Engracia lo que hicieron en el Jerte, que eso es destrozar de verdad a los mayores", ha reclamado.

En cuanto a la situación judicial de San Francisco, la delegada ha señalado que, de los cuatro residentes que permanecieron en el inmueble, el Ayuntamiento cuenta con tres sentencias favorables y mantiene un caso en apelación.

"Queremos invertir dos millones de euros, queremos tener las mejores residencias para los mayores y usted no quiere que hagamos las obras. ¿Por qué no quiere que hagamos las obras?", ha interpelado a Barberán.

Finalmente, García Romero ha reivindicado las inversiones realizadas por el Gobierno municipal en equipamientos destinados a las personas mayores y ha cifrado en 54 millones de euros la inversión en obra nueva y en diez millones la destinada a reformas. "Eso es trabajar para los mayores y no engañarlos como hace usted", ha zanjado.