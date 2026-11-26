Archivo - Una persona ejerce su derecho a voto en el IES Isabel la Catolica, a 9 de junio de 2024, en Boadilla del Monte, Madrid (España). Hoy tienen lugar las elecciones europeas de 2024 en España. Más de 38 millones de españoles están llamados a pasar p - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La capital irá a votar este domingo en 3.635 mesas de 437 colegios, con 57.952 electores más con respecto a 2023 y 10.802 solicitudes de excusa registradas, de las que se han rechazado 1.283 por parte de la Junta Electoral de Zona.

Son datos aportados por la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha detallado que están llamados a las urnas en estas elecciones generales un total de 2.424.875 electores residentes en la ciudad, además de los madrileños que residen en el extranjero.

Podrán votar en 437 colegios, con 3.635 mesas y una media de 667 electores por mesa. Respecto a las últimas generales celebradas en julio de 2023, el número de electores que residen en la capital ha crecido en 57.952 y se va a votar en 21 colegios más que en aquellos comicios.

El Ayuntamiento, en tareas de apoyo a la Junta Electoral de Zona, ha participado en la elección de los miembros de las mesas enviando más de 52.000 notificaciones en los procedimientos de designación. Además de las 32.000 notificaciones a los miembros de la Junta Electoral de Zona, se han enviado más de 2.000 notificaciones para la composición de la mesa, con nueve miembros en cada una de ellas.

Se han notificado posteriormente 20.000 designaciones adicionales para cubrir a los excusados y las notificaciones fallidas hasta el momento en una cifra similar a la de elecciones anteriores. Sanz ha detallado que se han presentado hasta la fecha un total de 10.802 solicitudes de excusa, de las cuales se ha resuelto favorablemente por parte de la Junta Electoral de Zona hasta 9.227 y rechazado 1.283.