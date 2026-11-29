Una urna durante las elecciones generales, en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, a 29 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Hoy 29 de noviembre se celebran en España las XVII elecciones generales, a las que están convocados 38.616.949 electo - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

En la Comunidad de Madrid, con el 27,98% escrutado, el partido más votado en el Congreso de los Diputados es el PP de Alberto Núñez Feijóo, que obtiene 16 diputados, la misma suma que consiguen juntos PSOE y Frente Amplio, según los datos provisionales facilitados por el Ministerio de Interior.

A los diputados del PP habría que sumar los 6 de Vox garantizándose la gobernabilidad. Los 'populares' registran 461.381, un 39,96%, lo que supondría una bajada de un escasísimo 0,58 puntos porcentuales con respecto a las elecciones generales de 2023.

Vox y sus 183.464 votos, un 5,89%, le aupan como la fuerza política a la que mejor le sientan estas elecciones, con un crecimiento del 1,87%.

El PSOE se mantendría como segunda fuerza con sus 300.156 apoyos, un 26%, que supone dejarse 1,83 puntos porcentuales con respecto a tres años atras.

Frente Amplio, con Emilio Delgado al frente en Madrid, no cumple expectativas y se queda por debajo de Vox, en cuarta posición, con un 11,99% de los votos, 138.506. Es la primera vez en unas elecciones para Frente Amplio pero de compararse con Sumar supondría haberse dejado un diputado por el camino.