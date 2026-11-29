Una urna durante las elecciones generales, en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, a 29 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Hoy 29 de noviembre se celebran en España las XVII elecciones generales, a las que están convocados 38.616.949 electo - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

En la Comunidad de Madrid, con el 56,62% escrutado, el bloque conformado por PP y Vox sumaría 23 diputados en el Congreso de los Diputados, muy por encima de los 15 de la izquierda de PSOE y Frente Amplio, según los datos provisionales facilitados por el Ministerio de Interior.

El PP de Alberto Núñez Feijóo con sus 17 diputados es la principal fuerza política en la Comunidad de Madrid con el 39,99% de los votos conseguidos, lo que supondría mejorar resultados con respecto a las elecciones de 2023 con un escaño más.

Los socialistas de Pedro Sánchez se quedan en la Comunidad de Madrid con 10 diputados, los mismos que hace tres años, y un 25,70% de los sufragios, que supone dejarse por el camino 2,13 puntos porcentuales.

Vox, con Santiago Abascal a la cabeza, ganaría también un diputado más por Madrid que en 2023 con un 15,92% de los votos ganando 1,90 puntos porcentuales.

Cierra la tabla el Frente Amplio de Emilio Delgado, cuarta posición con sus cinco diputados y el 12,20% de los votos en la Comunidad de Madrid. Si se comparase con Sumar y las elecciones de 2023 supone dejarse por el camino un diputado.