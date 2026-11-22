Archivo - Planta de tratamiento de residuos da servicio a 31 municipios que forman parte de la Mancomunidad del Este. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha autorizado esta semana cerca de tres millones de euros para el tratamiento de los residuos domésticos de los 31 municipios de la Mancomunidad del Este durante este y el próximo año, una ayuda que permitirá mantener el servicio que presta el Complejo Medioambiental de Loeches a cerca de 730.000 habitantes.

En un comunicado, el Gobierno regional ha explicado que el objetivo de esta actuación, que recibió luz verde en el último Consejo de Gobierno, contribuirá al funcionamiento de la planta y al cumplimiento de los requisitos de la Unión Europea, que obligan a tratar la basura antes de depositarla para su eliminación.

El Complejo Medioambiental de Loeches recibe y procesa cada año más de 240.000 toneladas de desechos. Su actividad incluye la separación y recuperación de materiales reciclables, la reutilización y el aprovechamiento energético de aquellos que no pueden volver a utilizarse, con el fin de reducir la cantidad que acaba en el vertedero.

Esta actuación se enmarca en la Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la región, que recoge medidas para reducir su generación, aumentar el reciclaje y aprovechar los recursos que contienen.