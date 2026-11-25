El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante el Pleno en la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha defendido este miércoles la inversión que realiza la Comunidad de Madrid contra la violencia de género y ha reprochado la "infrafinanciación" del Gobierno de la nación.

Lo ha expresado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno coincidido con el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde ha subrayado que están "muy pendientes" de todos los casos para tratar de darle la mejor solución a las mujeres afectadas.

En concreto, García Martín ha señalado que en el proyectos de Presupuestos para 2027 contempla una inversión de 41,9 millones de euros para la atención de mujeres que sufren violencia y para promover la igualdad, lo que supone un 9,4% más.

"Aquí lo reprochable es la infrafinanciación que estamos sufriendo por parte del Gobierno central. Somos la comunidad autónoma que más mujeres estamos atendiendo, sin embargo, somos una de las comunidades autónomas que menos financiación recibimos del Gobierno central", ha denunciado.

Además, ha subrayado que en la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma que "más vivienda pública está construyendo" y tiene en cuenta a las mujeres víctimas de violencia a la hora de tener un acceso prioritario.