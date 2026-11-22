El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid realizará copias virtuales de su patrimonio cultural para documentar su reconstrucción en caso de deterioro y garantizar su conservación.

Así lo ha explicado hoy el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, durante su visita al Museo Casa Natal de Cervantes, en Alcalá de Henares, donde ha supervisado los trabajos digitalización del espacio, ha indicado el Gobierno regional en un comunicado.

"La tecnología nos brinda el privilegio de poder crear archivos digitales en los que preservar el testimonio de nuestra herencia y mantener viva nuestra memoria para asegurar la pervivencia de esta huella en el tiempo, así como su transmisión a las generaciones futuras", ha subrayado el consejero.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto Realidad Infinita, un laboratorio de inteligencia artificial (IA) puesto en marcha por el Ejecutivo autonómico, en colaboración con la startup SperidLabs, para realizar reproducciones exactas de galerías, exposiciones o lugares emblemáticos con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos visitas virtuales inmersivas y conservar el patrimonio.

Entre los beneficios de esta iniciativa también está evitar la masificación de museos y el deterioro de los recursos, hacer accesibles piezas y áreas habitualmente no disponibles y ampliar el público y el impacto de las colecciones que alberga la Comunidad de Madrid.

"Con esta actuación generaremos reproducciones tridimensionales de gran precisión, construyendo un archivo digital de un valor extraordinario. De esta forma, cualquier persona podrá recorrer estos lugares de manera virtual, independientemente de dónde viva o de sus circunstancias personales, lo que también nos ayudará a romper barreras", ha explicado el consejero.

Asimismo, ha recordado que estos trabajos de digitalización próximamente se llevarán a cabo en la Casa Museo Lope de Vega, situada en el barrio de Las Letras de la capital.