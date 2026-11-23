La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, presenta a la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) sus Presupuestos para 2027 - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha reivindicado este lunes ante la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) el proyecto de Presupuestos regionales para 2027 y ha destacado las nuevas ayudas a autónomos para contratar sustitutos durante las bajas y el incremento de los fondos destinados a la industria.

Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, las cuentas ascienden a 32.911 millones de euros, 2.248 millones más que en 2026, un aumento del 7,3%.

El proyecto, en tramitación en la Asamblea de Madrid, no prevé déficit ni endeudamiento neto y destina 1.942 millones a inversiones reales, un 25% más. Albert ha señalado que las ayudas a la industria alcanzarán los 44 millones de euros, un 13% más.

Las destinadas al equipamiento de pequeñas empresas industriales pasarán de 15 a 19 millones y las de digitalización crecerán un diez %. Para autónomos y emprendedores, la dotación llegará a 39 millones de euros e incluirá nuevas ayudas de 1.250 euros mensuales para contratar sustitutos durante las bajas por maternidad o paternidad, embarazo de riesgo o incapacidad prolongada.

También se incluyen medidas como la Tarifa Cero de cotizaciones para quienes continúen trabajando tras la jubilación y el pago íntegro de las cuotas durante los primeros 60 días de baja por enfermedad.

"Queremos que el empresario madrileño encuentre en la Administración un aliado, no un obstáculo. Por eso estas cuentas apuestan por la industria, los autónomos y la formación de los trabajadores que necesitan las empresas", ha subrayado la consejera.

La Estrategia de Apoyo a la Empresa Familiar 2026-2029 movilizará más de 16 millones de euros, mientras que la dotación para comercio aumentará un 19 %.

MÁS RECURSOS PARA FORMACIÓN Y EMPLEO.

Las políticas de empleo sumarán 717 millones de euros, un 2,5 % más. De esta cantidad, la formación de desempleados contará con 136,5 millones, lo que supone un incremento del 24 %. A estos recursos se añadirán 13,5 millones del Plan de Talento Digital II y 27 millones para formación especializada en biotecnología, inteligencia artificial y computación cuántica.

Además, el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha Conecta Empleo, un plan de mentorías dirigido a desempleados de larga duración y mayores de 45 años. El cuadro macroeconómico, avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), prevé un crecimiento de entre el 2,2 y el 2,4 % en 2027, según ha indicado el Gobierno regional.

Los gastos financieros se reducirán en 284 millones de euros. Albert ha defendido que las cuentas se apoyan en "estabilidad, inversión y menos impuestos". "No gastamos lo que no tenemos y dejamos más dinero en manos de quienes crean empleo", ha concluido.