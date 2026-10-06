Cortes por la lluvia en Metro: L5 entre Pirámides y Urgel, L7 entre García Noblejas y Cartagena y L4 entre Goya y Lista

Archivo - Archivo.- Una de las entradas a la estación de Marqués de Vadillo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La red de Metro de Madrid ha sufrido a primera hora de la tarde cortes en tres tramos de las líneas 5 (Alameda de Osuna-Casa de Campo), 4 (Argüelles-Pinar de Chamartín Línea) y 7 (Hospital del Henares-Pitis) del suburbano debido a acumulación de agua en las instalaciones por la tromba de agua caída en la capital.

En concreto, los trenes de la L5 no circulaban desde las 16.15 horas entre las estaciones de Pirámides y Urgel, en ambos sentidos, por acumulación de agua, según ha informado la compañía metropolitana.

Por su lado, la Línea 4 está cortada entre las estaciones de Goya y Lista, también en ambos sentidos, desde poco después de las 16.30 horas, han indicado fuentes del suburbano.

En el caso de la Línea 7, la circulación estaba interrumpida desde esa misma hora entre las estaciones de García Noblejas y Cartagena, también en ambos sentidos, por la misma razón.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este martes apunta a un nuevo aviso amarillo por lluvias y tormentas en toda la región a partir de las 16 horas, que irá acompañado de un descenso generalizado de las temperaturas máximas y con mínimas sin cambios que se darán al final del día.