Belén instalado en el Palacio de Cibeles - EUROPA PRESS

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha inaugurado este jueves el tradicional Belén del Ayuntamiento, instalado en el Patio de Operaciones de CentroCentro, en el Palacio de Cibeles, que reúne 200 figuras y 20 construcciones originales del maestro belenista José Luis Mayo Lebrija y que podrá visitarse hasta el 5 de enero.

Acompañado por la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, y la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, el regidor ha reivindicado las raíces cristianas de la Navidad y los valores del "amor, de la humildad, de la compasión y de la misericordia".

Almeida ha defendido que estas fiestas son una oportunidad para reconocer "todos aquellos valores que nos hacen mejores como sociedad", al tiempo que ha invitado a los madrileños a disfrutar de "esta extraordinaria obra de arte", pero también de "aquello que somos y aquello en lo que nos reconocemos".

Durante su intervención, el primer edil ha situado la inauguración del nacimiento como el segundo gran hito de la programación navideña de la capital, después del encendido del alumbrado del pasado sábado al que acudieron más de 80.000 personas.

Asimismo, ha animado a madrileños y visitantes a acercarse al Palacio de Cibeles hasta el próximo 5 de enero, víspera de "la noche más mágica del año, que es la noche de Reyes".

El nacimiento forma parte de la programación navideña del Ayuntamiento de Madrid, que este año tiene por lema 'Madrid, corazón de la Navidad'. Durante el acto inaugural ha actuado la Escolanía JMJ, bajo la dirección de David de la Calle.

SEIS ESCENAS EN CASI OCHO METROS DE DIÁMETRO

La Asociación de Belenistas de Madrid ha diseñado una escenografía circular a dos alturas y de casi ocho metros de diámetro que permite a los visitantes contemplar el conjunto desde cualquier ángulo y descubrir los detalles de sus construcciones, paisajes y personajes.

Las figuras, obra del escultor toledano José Luis Mayo Lebrija, referente internacional del arte belenista, son de estilo hebreo y recrean las vestimentas, los oficios y las costumbres de la época del nacimiento de Jesús.

Entre las singularidades del montaje destacan dos molinos de viento de tipo persa, de eje vertical, y dos dioramas de espejos que amplían la visión de la cueva de la Natividad.

El recorrido se articula en seis escenas inspiradas en los evangelios de San Lucas y San Mateo, con algunos elementos procedentes de los evangelios apócrifos.

La composición comienza con la Anunciación a la Virgen por el ángel Gabriel, junto a una fuente pública y a los pies del castillo de Herodes. A su alrededor, escenas costumbristas como las de un molinero, un herrero o una madre despiojando a su hijo recrean la vida cotidiana de la época.

La historia continúa con la Búsqueda de posada en Belén, donde José y María son rechazados por el posadero frente a un caravasar, una fonda para viajeros cuyo interior también puede contemplarse.

Después llega el Nacimiento, representado en una cueva sobre la que se alza un templete con ángeles cantores, seguido de la Anunciación a los pastores, que velan sus rebaños bajo las estrellas mientras el ganado se refugia en una cueva.

La gran Cabalgata de los Reyes Magos atraviesa el paisaje camino de Belén, mientras que la Huida a Egipto pone el broche final al recorrido junto a una cascada que desemboca en un lago y se une al río que atraviesa el pueblo.