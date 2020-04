Ganaderos afirman que están "bloqueados" y sus ganancias son "cero" por la caída en la venta de corderos

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ganaderos de la Comunidad de Madrid han denunciado este miércoles que tienen "bloqueadas" actualmente sus explotaciones de corderos porque por el confinamiento y la cierre de restaurantes ha caído la venta de este tipo de carnes y, por tanto, los precios, por lo que sus ganancias son "cero".

Así lo ha explicado a Europa Press Televisión, el ganadero Eugenio Constanza, quien señala que la rentabilidad se la está llevando el distribuidor y las empresas de alimentación, ya que los precios en los comercios del cordero lechal siguen siendo los mismos que antes de la crisis.

"Pocas explotaciones van a hacer frente a esto. Yo calculo un par de meses o tres. No se puede hacer frente a los gastos. Quien haya sido previsor o tiene algo de colchón podrá hacer frente, si acaso. De entrada tenemos que estar concienciados de que las ganancias ahora mismo son cero", ha manifestado.

Constanza ha indicado que antes de la crisis la situación era que iban "ajustados y apenas cubrían costes de producción y mantenimiento". "Ahora los precios no han tenido muchos días cotización y el intermediario ha aprovechado en algunos casos para comprar muy muy a la baja para darlos salida. En una crisis al final deberíamos sufrir todos y si a mí me van a pagar muy poco por lechazo eso tenía que verse reflejado en el lineal. De esa manera yo seguiré sin ganar pero sus precios serían más accesibles y entrarían en la cesta de la compra semanal y no ser un producto estacional", ha esgrimido.

La venta de ganado ovino o caprino está acusando mucho la situación actual. Los corderos de menos de 7 kilos han sufrido caídas del 15,3 por ciento, que los colocan en los 900,61 €/100 kg canal, así como los de 7 a 10 kilos, que se quedan en los 599,48 €/100 kg canal, con un recorte en la semana del 14,1 por ciento, según datos recopilados por la Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid*(Ugama).

Les va mejor a los corderos de más peso. El recental pesado de 10 a 13 kilos sube (un 0,8%) su cotización esta semana hasta 672,47 €/100 kg canal, un 10,53 por ciento superior a la semana 13/2019 y un 1,2 por ciento superior al precio medio de la misma semana de los últimos 5 años; mientras que en los corderos pascuales de 12 a 16 kg baja (un 0,07%) su cotización respecto de la semana anterior situándose en 616,62 €/100 kg, un 10,41 por ciento por encima de la cotización de la misma semana de 2019.