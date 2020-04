Incendian la cocina del chalé de Miraflores que acogerá menores tutelados por la Comunidad tras las críticas del alcalde

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un chalé de Miraflores de la Sierra preparado para acoger menores tutelados por la Comunidad de Madrid ha sufrido un incendio esta noche, que no ha originado heridos, unos hechos que se producen después de que el alcalde de la localidad, Luis Guadalix, haya criticado un posible traslado de 'menas' a este lugar por "salterse las normas municipales".

En un mensaje en la cuenta de Facebook del Ayuntamiento, el primer edil de Miraflores, del PP, ha señalado que el Miércoles Santo recibió una llamada del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, para comunicarle que a partir del 13 de abril comenzarían a llegar a un chalé de la urbanización de Cantagallos hasta 14 menores extranjeros no acompañados junto con monitores.

"Lo que más me indigna como alcalde no son las personas que se vayan a alojar en ese chalet, sino de la forma que se hace, saltándose cualquier norma municipal que a cualquier persona se le exigiría para montar un negocio en esa casa. Sí, negocio, ya que el chalet lo tiene alquilado una sociedad limitada y va a percibir 140 euros por niño al día y como negocio que es no ha solicitado ningún tipo de licencia de apertura, de funcionamiento, ni tan siquiera de obra para pintarlo por fuera", señala.

A Guadalix también le molesta es que lleguen estos menores en pleno estado de alarma. "He intentado convencerle que ese chalet unifamilar carece de cualquier licencia de índole municipal y que no es el sitio para albergar a 28 personas, pero parece que le da igual e insiste que comenzarán a llegar estos chavales a Miraflores. Bienvenidos sean, que tengan suerte y no ocurra ningún accidente, por que el responsable será Alberto Reyero, que por cierto es el mismo consejero al que le han quitado las competencias de las residencias de ancianos después de su desastrosa gestión durante las crisis del Covid-19", ha apostillado.

Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales han confirmado a Europa Press que Reyero estuvo hablando con el alcalde y visitó el chalé, que es un recurso habilitado dentro de reciente acuerdo marco de Acogimiento Residencial de menores extranjeros no acompañados atendidos (menas) para consolidar las plazas que se habían creado por emergencia en la anterior legislatura.

No obstante, han señalado que este chalé se utilizará para trasladar a menores de la Residencia de Primera Acogida de Hortaleza aunque no hay fecha prevista para ello y en todo caso se hará "de forma progresiva".

En medio de esta polémica, anoche fue incendiada la encimera de la cocina de este chalé, que fue sofocado y que no causó heridos. Los gestores de este recurso, la empresa Arquisocial, especializada en la gestión de servicios sociales a los más desfavorecidos, que no ha querido comentar lo ocurrido, ha presentado ha puesto estos hechos en conocimiento ante la Guardia Civil y la Policía Local, que ahora averiguan si ha sido provocado, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.