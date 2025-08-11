Un incendio de nivel 2 en Tres Cantos obliga a desalojar varias urbanizaciones y movilizar a la UME

El puesto de mando de la intervención en el incendio de Tres Cantos se ha instalado en el recinto ferial. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio de vegetación registrado a última hora de la tarde en Tres Cantos ha obligado a desalojar varias urbanizaciones de la localidad y a activar la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (INFOMA) ante la proximidad del fuego a las viviendas.

En concreto, las llamas se han originado a las 19.45 horas en una zona de vegetación en la zona este del Nuevo Tres Cantos, en el municipio de Tres Cantos, según ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El fuerte viento que a última hora de la tarde soplaba en la zona ha provocado que se extendiera de forma rápida. El humo del incendio se ha hecho visible en localidades cercanas como San Sebastián de los Reyes o Colmenar Viejo, entre otras.

Ante la cercanía del fuego a las viviendas, la Comunidad de Madrid ha declarado la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (INFOMA).

Asimismo, se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a las labores de extinción, han confirmado desde Delegación del Gobierno en Madrid y desde el Ejecutivo regional.

Las llamas han obligado además a desalojar las urbanizaciones de Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno, según ha apuntado Emergencias 112 Comunidad de Madrid. Igualmente, de forma preventiva, San Sebastián de los Reyes, municipio vecino de Tres Cantos, ha procedido al desalojo del polideportivo municipal Dehesa Boyal.

LABORES DE EXTINCIÓN

En las labores de extinción trabajan tanto efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid, con 23 dotaciones más unidades de jefatura, como del Ayuntamiento de la capital, que han desplazado once dotaciones. Los medios aéreos, con tres helicópteros movilizados en un primer momento, se han retirado a primera hora de la noche por falta de luz, según han informado fuentes del Gobierno regional.

El puesto de mando de la intervención, desde donde se coordinan todas las labores, se ha instalado en el recinto ferial de Tres Cantos. Igualmente, se han desplegado servicios sanitarios en preventivo.

Desde los servicios de emergencias se ha pedido a los vecinos de localidades cercanas que cierren puertas y ventanas ante la densa humareda y los posibles cambios de viento.