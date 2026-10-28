La inversión en Sanidad para 2027 marca nuevo récord e incluye un 9,24% más en salarios y un 25% para listas de espera

Archivo - Archivo.- Fachada de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto de la Comunidad de Madrid en materia de Sanidad en 2027 marcará un nuevo récord con 12.178,5 millones de euros y un repunte interanual del 10,6% (+1.168,9 millones de euros) e incluirá incrementos del 9,24% en sueldos y de un 25% en la inversión para reducir las listas de espera.

El Consejo de Gobierno aprobará este miércoles el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 2027, que se remitirá este mismo miércoles a la Asamblea para su tramitación parlamentaria. La Consejería de Sanidad concentra el 37% del total.

Del montante total para el departamento que dirige Fátima Matute, 5.853 millones de euros irán destinados al personal de la sanidad pública, con un incremento del 9,24% respecto a las cuentas de este año que se traduce en 541,2 millones de euros más para reforzar la capacidad asistencial y seguir atendiendo mejoras salariales el próximo año.

De esta cantidad, 35 millones se destinarán a reforzar guardias, noches y festivos, incluido el reconocimiento del sábado como día especial, medida que beneficiará a más de 60.000 profesionales.

Asimismo, más de 22 millones irán destinados a nuevos programas y la consolidación de actuaciones estratégicas como el incremento en 6,7 millones para la reducción de las listas de espera quirúrgica (+25,6%), partida que llegará así hasta los 26,1 millones de euros.

En Atención Primaria, el presupuesto crece un 9,7% hasta rozar los 3.178 millones de euros para este primer nivel asistencial, mientras que la Atención Hospitalaria recibirá 7.983,4 millones (+10,7%).

Respecto a las infraestructuras sanitarias, se invertirán casi 374 millones el próximo año para avanzar las obras de la Ciudad de la Salud, el mayor campus biosanitario de Europa, y las de renovación y mejora de hospitales como el Gregorio Marañón, Clínico San Carlos, 12 de Octubre, en la capital, y el Universitario Móstoles, entre otros.

También para nuevos recursos en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, la residencia para pacientes de ELA del antiguo Puerta de Hierro y la construcción del Hospital de Cuidados y Recuperación Funcional Sierra Norte.

También se avanzará en los nuevos centros de salud mental de Majadahonda y Alcobendas, con un presupuesto de 11,5 millones, y la reforma integral del de Arganda del Rey, así como el Espacio Libremente para la población infanto-juvenil, y las renovaciones de los hospitales Rodríguez Lafora de la capital y José Germain de Leganés.

ACCESO A MEDICAMENTOS Y PREVENCIÓN

El acceso a medicamentos contará con una partida de 1.800 millones, con un crecimiento de 161,4 millones (+9,85%) para la dispensación de recetas. Además, otros 1.814 millones se emplearán en la adquisición de material sanitario y productos farmacéuticos (+19%), con fármacos para hacer frente a enfermedades raras metabólicas, o las que mejoran los pronósticos de pacientes con cáncer de páncreas, entre otras patologías.

En materia de prevención, el Ejecutivo autonómico ampliará el programa de vacunación a lo largo de la vida, destinando para ello casi 179 millones, un 24,3% más sobre este año. Entre otras inversiones, permitirá afrontar la compra de la nueva vacuna frente a la enfermedad neumocócica, con mayor protección para los mayores de 60 años.

Además, se consigna una partida de 27,5 millones de euros para el Plan Madrileño de Medicina de Precisión y el Programa de Diagnóstico de Proximidad para resultados inmediatos en Atención Primaria y Hospitales de Día.

Finalmente, también se seguirá avanzando en la incorporación de equipamiento de alta tecnología para lograr diagnósticos más precisos y ofrecer tratamientos más eficaces y personalizados y se reforzará la investigación en nuevos tratamientos para enfermedades neurodegenerativas.