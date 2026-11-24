Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot (1 fila, i), durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España). La vivienda monopoliza el pleno de este jueves, 1 de octubre, en la Asamblea - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha exigido este martes la dimisión del consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, tras el señalamiento "tan grave" de artistas como Isabel Coixet, Pedro Almodóvar y Nacho Duato en la Asamblea de Madrid el viernes, una actitud que ha tachado de "intolerable".

Por su parte, el consejero ha rechazado este martes haber realizado ningún "señalamiento" hacia ellos y ha pedido a los artistas que "dejen de meter miedo" ante un posible cambio de gobierno. Además, ha asegurado que en la región "no se coarta nada, ni se va a coartar nada", al defender que las instituciones públicas respaldan a los creadores por su "talento y excelencia" y no por su ideología.

Ante ello, Bergerot ha manifestado, en declaraciones remitidas a los medios, desde un mitín de Frente Amplio en Alcalá de Henares, que el consejero señala aquellas creaciones artísticas y culturales que considera contrarias "a la ideología oficial del Partido Popular".

Al respecto, ha criticado "el clima de censura" que, a su juicio, se ha sembrado en la Comunidad de Madrid, en alusión a las instrucciones sobre el deber de neutralidad enviadas por la Consejería de Educación, Ciencias y Universidades para seguir en los centros de educación no universitarios.

Además, ha enumerado como en las últimas semanas "se han censurado y cancelado" obras de teatro en Pinto por "tener un componentes ideológicos que al Partido Popular le molesta" o como anularon en Valdemorillo una obra de Virginia Woolf.

En este sentido, ha tachado de "intolerable" que en la Comunidad de Madrid haya un consejero que diga que la cultura "le pertenece a los empresarios que la pagan y desprecia a todos los artistas y trabajadores".

"Nos parece desde Más Madrid que la cultura debería ser libre y plural, que desde la Comunidad de Madrid se debería garantizar el derecho a la cultura, el derecho al acceso, el derecho a la creación libre de la cultura y de todas las artes. Por eso mismo, insisto, Mariano de Paco refleja lo peor", ha manifestado la portavoz.

Sostiene que los madrileños "no se merecen" a un consejero de Cultura que es "soberbio, que no tiene decoro en las instituciones y que se atreve a utilizar la tribuna de la Asamblea de Madrid para señalar y para censurar".

Asimismo, para Bergerot, con "este señalamiento", De Paco se ha sumado "a la deriva" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que, según ha señalado, primero vino con "la cultura del chivatazo a través de la Consejería de Educación" y "ahora viene la cultura del señalamiento y de la censura a través de la Consejería de Cultura".