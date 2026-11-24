Archivo - La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, durante una sesión ordinaria del pleno municipal, en el Palacio de Cibeles, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Cibeles se ha teñido de verde este martes con las camisetas en apoyo a los docentes en huelga de los concejales de la izquierda, en una sesión en la que la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha elevado a 150 las denuncias por desperfectos en colegios públicos de la capital recibidas a través de la plataforma web 'Este cole es una ruina', impulsada por su formación.

"Los coles están que se caen a trozos. Esas son algunas de las 150 denuncias que en unos pocos días han llegado a nuestra web 'Este cole es una ruina'", ha lanzado la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que ha enseñado algunas de las fotografías recibidas a través de esta plataforma durante el debate de una proposición de su formación que ha sido rechazada con los votos en contra de PP y Vox y el respaldo del PSOE.

La iniciativa planteaba acometer mediante contratación urgente las actuaciones en centros con situaciones de riesgo por desperfectos o temperaturas extremas, realizar una auditoría pública y cumplir el acuerdo plenario de marzo de 2024 para la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

Más Madrid puso en marcha la pasada semana la plataforma 'Este cole es una ruina' para que familias, docentes y comunidades educativas pudieran denunciar desperfectos y problemas de mantenimiento en los colegios públicos de la capital.

UN AULA DE INFANTIL SIN PUERTA DESDE HACE UN AÑO

Entre las imágenes exhibidas por Maestre figura la de un aula de Infantil del colegio público La Rioja, en Puente de Vallecas, que, según ha denunciado, lleva un año sin puerta.

"Desde hace un año no han tenido ustedes la decencia de poner una puñetera puerta en una escuela infantil. Ese es su trabajo", ha reprochado a Almeida, al tiempo que ha recordado que el mantenimiento de los centros es responsabilidad municipal y no de las asociaciones de familias ni de los equipos directivos.

"Si dedicaran una cuarta parte del tiempo que dedican a insultar y a mentir a hacer su trabajo, no tendríamos que estar peleando las goteras y las inundaciones de los colegios públicos", ha censurado la líder de la oposición.

Por su parte, la concejala de Más Madrid Lucía Lois ha enumerado durante el segundo turno de intervención de su grupo otras incidencias, como el desprendimiento de parte de una cornisa del colegio Portugal, los desperfectos en el CEIP Ciudad Pegaso de San Blas o las escaleras de emergencia precintadas desde hace un año en el Joaquín Costa.

Asimismo, ha denunciado que la alarma contra incendios del colegio La Rioja lleva sin funcionar desde julio y que el Ayuntamiento ha tardado más de tres meses en reponer unas ventanas sustraídas durante el verano en el CEIP Núñez de Arenas.

MAESTRE ACUSA AL PP DE MONTAR UNA "STASI-PEPERA"

El debate sobre las infraestructuras educativas ha estado marcado por las movilizaciones de los docentes y las educadoras infantiles, así como por las críticas de la izquierda a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a las instrucciones remitidas a los centros educativos.

Maestre ha acusado al PP de montar una "Stasi-pepera" para denunciar las actuaciones de los docentes, al tiempo que ha censurado que el Ejecutivo autonómico haya convertido la defensa de la educación pública en un mensaje partidista.

"Esto no va de profes contra familias, esto va de los que defendemos la educación pública, profes, alumnado y comunidad educativa, y los que quieren acabar con ella para darle el negocio a sus amigos", ha espetado.

Frente a estas críticas, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha cuestionado que durante las movilizaciones no se aborde la evolución de los resultados académicos recogidos en el informe PISA.

"¿Alguien está hablando en esta huelga de los resultados de PISA, de la educación que estamos dando a los niños de España?", ha interpelado a la oposición.

Fernández ha contrapuesto los 27 millones de euros que, según sus cifras, invirtió el Gobierno de Manuela Carmena en colegios y escuelas infantiles durante sus cuatro años de mandato con los más de 200 millones destinados por el Gobierno de Almeida desde su llegada a Cibeles.

"Solo en el año 2026 habremos invertido más que todos ustedes en cuatro años", ha reivindicado el delegado, quien ha situado en 32,5 millones de euros la previsión de inversión para este ejercicio y ha avanzado nuevas actuaciones en los presupuestos de 2027.

Estas cifras han sido cuestionadas por Lois, quien ha reprochado al delegado que los desperfectos persistan pese a la inversión anunciada. "¿Dónde están esos 200 millones que no lucen?", ha preguntado.

EL PSOE CELEBRA LA BAJADA DE RATIOS EN LAS ESCUELAS INFANTILES

Desde las filas socialistas, la intervención ha arrancado con un reconocimiento a las educadoras infantiles, en huelga desde el pasado mes de abril, y con la celebración de la reducción de ratios en el primer ciclo de Educación Infantil aprobada este martes por el Consejo de Ministros.

"Hoy no es un día más en estos 230 días de huelga indefinida, hoy es un día histórico", ha reivindicado el la concejala María Caso, que ha atribuido esta medida a la movilización de las profesionales y ha acusado al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid de "dinamitar el diálogo social" con "el insulto" ante los paros de la educación pública madrileña.

Fernández ha replicado situando en un 2,9% la incidencia de la huelga de educadoras infantiles de este martes y ha reivindicado la apuesta municipal por la red de escuelas infantiles.

VOX RECLAMA "MÁS JAMÓN PARA LOS NIÑOS Y FUERA MENÚS HALAL"

Por su parte, el concejal de Vox Fernando Martínez Vidal ha defendido que Madrid cuenta, en términos generales, con una red de centros educativos "muy dignos" y ha acusado a Más Madrid de no haber resuelto durante su etapa al frente del Ayuntamiento los problemas que denuncia ahora.

"Entre pancartas, megáfonos y camisetas verdes no tuvieron tiempo en cuatro años de hacer nada y que ahora lo hagan los demás", ha lanzado.

El edil ha abogado por una escuela pública "liberada de ideologías y adoctrinamientos", en la que prime la exigencia académica, el esfuerzo, la libertad de elección y la autoridad del profesor.

Martínez Vidal también ha reclamado prioridad para los españoles en el acceso a plazas, becas y ayudas educativas. "Más jamón para los niños y fuera menús halal", ha espetado durante su intervención.

Finalmente, la proposición de Más Madrid ha quedado rechazada con los votos en contra de PP y Vox y el respaldo del PSOE.