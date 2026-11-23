Archivo - La consejera de Sanidad, Fátima Matute - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

La oposición denuncia el desfase con respecto al gasto de 2025 MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha reivindicado este lunes un presupuesto para 2027 de su departamento enfocado en "mejorar la atención", "escribir la sanidad del futuro" y "hablar más de salud que de enfermedad", con un enfoque en la prevención.

Todo ello "para seguir poniendo a la sanidad madrileña a la cabeza del mundo" con unas cuentas "que marcan la continuidad y la mejora de los servicios públicos, con estabilidad y mejora de los proyectos ya en marcha y la puesta en marcha de otros nuevos", ha destacado durante su intervención en la Comisión de Presupuestos y Hacienda en la Asamblea de Madrid.

En concreto, Sanidad contará con un presupuesto 12.178,5 millones de euros, 1.168,9 millones más que en 2026, lo que supone un 37% del total y un crecimiento del 10,6% con respecto al pasado año. De ellos, el Sermas contará con más de 11.845 millones de euros, cerca de 1.122 millones adicionales y un crecimiento superior al 10,5%.

La partida más importante es la de Recetas Médicas que se dota con 1.800 millones de euros, 161,4 millones más que en 2026, con un incremento respecto del ejercicio anterior del 9,85% para atender el aumento de población, la polimedicación y el mayor coste de algunos tratamientos.

Por su lado, Atención Hospitalaria contará con 7.983,4 millones de euros, un 10,7% más, mientras que la Atención Primaria, "el eje vertebrador", dispondrá con casi 3.178 millones de euros, un 9,7% más que el año anterior.

La consejera ha destacado el gasto en personal, con 5.852 millones de euros, el 48,05% del presupuesto sanitario y unos 92.000 profesionales dando servicio a la sanidad pública madrileña, que permitirá seguir estabilizando personal y aplicar nuevas mejoras a los profesionales o los 26,1 millones (+6,7 millones adicionales) para reducir las listas de espera.

También la prioridad de "actuar antes de que aparezca la enfermedad" con un programa de salud pública que alcanza 238,6 millones de euros, un 19,81% más, compras de vacunas que reciben casi 179 millones de euros, con un aumento de casi 35 millones de euros adicionales, o refuerzo en los cribados.

Las inversiones llegarán a casi 374 millones, con actuaciones como la Ciudad de la Salud, o una renovación tecnológica que dispondrá de 13,1 millones para mejorar el diagnóstico por imagen soporte vital y cirugía.

Igualmente, ha destacado el Plan de Salud Mental que, con un presupuesto de 45 millones de euros en tres años, nos ha permitido ampliar las plantillas con 370 profesionales más, y contar con más recursos asistenciales, o 27,5 millones de euros para el Plan Madrileño de Medicina de Precisión y la Red Madrileña de Diagnóstico de Proximidad.

El programa de Humanización Atención y Seguridad del Paciente dispone de 6 millones, un 8,91% mas, y se impulsará la salud digital con 117,3 millones de euros ara evolucionar la Historia Clínica Única, la Tarjeta Sanitaria Virtual y el Portal del Paciente, reforzar la interoperabilidad e incorporar inteligencia artificial.

Matute también ha subrayado la Formación de Personal Sanitario, está dotado con un crédito de 362,7 millones de euros, 60,7 millones de euros más que en 2026, con un crecimiento reseñable del 16,7%.

OPOSICIÓN

Desde el PSOE, el diputado Carlos Moreno Vinués ha rechazado unas cuentas que nuevamente apuntan a unas previsiones con 655 millones por debajo de las obligaciones reconocidas en 2025, lo que obligará a modificaciones de crédito, y que contemplan una infrafinanciación, con unos 1.700 euros por habitante frente a los 2.100 euros de media nacional.

El diputado socialista ha cargado especialmente con un modelo de financiación hospitalaria que prima a los centros de gestión privada y ha censurado una libre elección sanitaria que, ha dicho, favorece este modelo.

"No quieren repartir de forma democrática en los créditos iniciales todo el dinero que saben necesita nuestra sanidad entre el conjunto de los hospitales públicos y lo prefieran reservar y gastarlo vía modificaciones de crédito sin control parlamentario y destinarlo de una forma protagonista y sobresaliente hacia sus hospitales favoritos, que no descubrirá a nadie si digo que son los gestionados por el Grupo Quirón", ha dicho.

En cuanto a la infrafinanciación, ha remarcado que la región destina unos 1.700 euros por habitante frente a los 2.100 euros de media nacional o los 2.300 del País Vasco o Asturias, "que invierten un 40% más que Madrid y tienen una dispersión geográfica similar a la región. "Ustedes mismos destacan en un documento interno que Madrid tiene una inversión en sanidad por debajo de la media, un 4% del PIB frente a una media española del 6-7%, y alertan de que si se sigue con esa contención de inversión, esa eficiencia que ustedes enarbolan puede empeorar", ha apuntado el diputado, que ha exigido "una reconstrucción completa" de la Atención Primaria.

Según ha remarcado, la sanidad madrileña presenta "la peor situación de las listas de espera sanitaria desde que hay registros, las confesadas y las que oculta con miles de pacientes en buzones paralelos a los oficiales", con los médicos en huelga contra su gestión "por su falta de cintura para reunirse con ellos y alcanzar acuerdos como sí han hecho otras comunidades autónomas, y con 670.000 madrileños sin médico asignado (550.000 adultos y 120.000 menores sin pediatra).

En el caso de Más Madrid, la diputada Marca Carmona ha tildado directamente de "ejercicio de ficción" estas cuentas públicas para el próximo año con el mismo argumento que su compañero del PSOE. "Son siempre muy interesantes de leer, pero no se parecen absolutamente nada a lo que luego se va a tener que gastar la Consejería", ha alegado.

La diputada ha centrado sus críticas en la Atención Primaria, con falta de profesionales --ha citado un reciente estudio que apunta que estarían sin cubrir el 9,7% de las plazas de Medicina de Familia y el 13,1% de las de Pediatría y 668.000 madrileños no tendrían un profesional asignado-- y una desigualdad territorial que penaliza a las zonas más pobres de la región. Por su lado, ha dicho, los profesionales asumen cerca de 400.000 horas en horas extra para atender a 2,4 millones de pacientes, con un coste de unos 20 millones de euros.

"En vez de poner 2,4 millones de parches", ha afirmado, esos recursos podrían haberse destinado, según sus cálculos, a contratar a unos 300 médicos de familia a jornada completa. Asimismo, ha apuntado que los centros de salud "más castigados" están "sistemáticamente en el mismo sitio", en las zonas más deprimidas.

También ha censurado la falta de recursos en Summa 112, con una flota que "se cae a trozos", el dinero que "desangra Quirón" a los madrileños, que repercute en mala calidad de la atención para los madrileños, o una libre elección que favorece ese sistema privado.

Desde Vox, la diputada Raquel Barbero Alba ha puesto el acento en que se trata de unas cuentas que vuelven a batir un récord de gasto y en las diferencias entre los créditos aprobados inicialmente y las obligaciones finalmente reconocidas. "Ni gastar cada vez más garantiza mejor sanidad, ni presupuestar por debajo del gasto real demuestra una buena gestión", ha afirmado.

Según ha recordado, en 2025 se presupuestaron 10.463 millones de euros y se reconocieron obligaciones por 12.833 millones, una diferencia de 2.370 millones, mientras que de cara al próximo año, ha dicho, se quedan 652 millones por debajo de las obligaciones reconocidas el pasado año.

"El objetivo de un Gobierno no debería de ser gastar más dinero, como hace la izquierda, sino gestionar adecuadamente los recursos públicos y conseguir mejores resultados, que no siempre va aparejado", ha apuntado para reclamar una planificación que ajuste las cuentas a las necesidades reales del sistema.