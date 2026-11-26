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MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El obrador Boske Bakery, ubicado en Torrelodones, ha sido elegido ganador de la novena edición del premio 'El Mejor Pan de Madrid', un certamen organizado por el Club Matador en el que este año han participado 30 obradores.

Según ha informado el Club Matador en un comunicado, el establecimiento se ha impuesto a los otros cinco finalistas del concurso, todos en la capital: Alma Nomad Bakery, La Cabra, Levain Tahona Artesana, Misión Bakehouse y Santo Bakehouse.

Cada uno de los finalistas ha presentado dos hogazas de un kilo elaboradas exclusivamente con harina de trigo, agua, sal y levadura. El fallo se ha producido tras una cata a ciegas y a puerta cerrada en la que el jurado ha valorado cinco aspectos de cada pieza: aspecto exterior, cocción, miga, olor y sabor.

El presidente del jurado, el crítico gastronómico José Carlos Capel, ha definido la pieza ganadora como "una hogaza que convence por la textura crujiente de la corteza, la elasticidad de su miga sedosa y delicada y su intenso sabor a cereales".

Por su parte, el divulgador especializado en panadería Ibán Yarza ha destacado el equilibrio del pan ganador en todos los aspectos valorados. "Lo más interesante es que, siguiendo la misma receta, estos seis obradores han hecho panes diferentes, cada uno con unas características, para que cada persona elija el que más se adapte a sus gustos", ha destacado.

El jurado ha estado integrado también por la periodista gastronómica Tatiana Ferrandis, la socia del Club Matador Ana de Fuentes y Fernanda Díaz y Lara Jiménez, representantes de BrödMadrid, ganador de la pasada edición.

MASA MADRE Y FERMENTACIONES LENTAS

Inaugurado en 2019, Boske Bakery cuenta con tres establecimientos en Torrelodones, donde elabora sus panes a partir de harinas seleccionadas, masa madre de cultivo propio y fermentaciones lentas.

Para Fernando Bosque, propietario y maestro panadero del obrador, el galardón supone "un reconocimiento al duro trabajo de panadero, un oficio que requiere mucho esfuerzo físico y mental". "Hay que ponerle pasión y ganas porque al final el pan es un elemento vivo. Un premio así nos da motivación para seguir", ha manifestado.

Además de recibir la certificación que le acredita como ganador de la novena edición del certamen, Boske Bakery se convertirá en proveedor oficial del Club Matador durante un año y pasará a formar parte de su guía de las mejores panaderías de Madrid.

Al igual que los anteriores ganadores, entre los que figuran Panem, CientoTreinta Grados, Acid BakeHouse, Marea Bread, Novo Mundo, Obrador Abantos y BrödMadrid, el establecimiento no podrá volver a concurrir al concurso.

El premio 'El Mejor Pan de Madrid' nació inspirado en el certamen que desde hace más de 30 años se celebra en París para elegir la mejor baguette de la ciudad y cuyo ganador se convierte en proveedor del Palacio del Elíseo durante un año.