Tienda Mercadona Ríos Rosas. - MERCADONA

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha abierto en el distrito de Chamberí de la capital un nuevo supermercado basado en el modelo 'Tienda 9' con más espacio para productos frescos.

En concreto, el nuevo supermercado basado en el modelo está ubicado en los número 3 y 5 de la calle Ríos Rosas, ha indicado la compañía en un comunicado.

La apertura, en cuya construcción han participado 49 proveedores de obra, ha supuesto una inversión de 9 millones de euros y la creación de 22 empleos.

Entre las principales novedades está la reorganización integral del espacio, evolucionando de ser una tienda organizada por negocios a estar organizada por procesos.

De esta forma, según la compañía, se da un paso más en la optimización del acto de compra, haciendo que sea más ágil y sencillo gracias a una organización más intuitiva del surtido, además de favorecer la actividad de su plantilla al reducir desplazamientos a la hora de reponer y mejorar la coordinación del equipo.

Entre las principales novedades está la reorganización integral del espacio enfocada ahora a los procesos destacando el Obrador Central, la zona donde se unen todas las áreas de preparación de productos frescos que se realizan en la tienda.

Esta centralización de los procesos de corte, cocción y envasado en un mismo punto quiere dar más espacio para estos productos en el libre servicio. Además, desde la cadena señalan que ofrece una gestión más eficiente de los recursos y supone un ahorro de hasta el 10% en energía y de hasta el 40% en consumo de agua.

A nivel de innovación, la tienda cuenta con una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas que facilitan la autogestión del supermercado, optimizan la toma de decisiones, y agilizan los procesos de toda la cadena.

De esta forma, en las neveras, los murales de frío incorporan sistemas Aerofoil que minimizan la pérdida de frío hacia los pasillos, mejorando así la eficiencia energética del refrigerador y el confort térmico en tienda. Además, la compañía apuesta por el CO2 como refrigerante, que reduce el impacto ambiental y permite generar frío de forma más eficiente y sostenible.

El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 9 a 21.30 horas. Dispone de un aparcamiento de 19 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, dos de ellas para vehículos eléctricos, y 8 plazas para bicicletas. Además, Mercadona tiene habilitado su servicio de compra online a través de la página web www.mercadona.es.